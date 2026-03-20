Campeão catarinense, Barra elimina Volta Redonda nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

O Barra continua a escrever uma história impressionante no futebol brasileiro. Na noite desta quinta-feira (19), o time de Balneário Camboriú garantiu vaga na quinta fase da Copa do Brasil ao superar o Volta Redonda nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal. A vitória trouxe não apenas a classificação, mas também uma premiação de R$ 2 milhões para o clube.

O duelo, realizado no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), foi marcado por equilíbrio e boas oportunidades para ambos os lados. Os goleiros brilharam durante os 90 minutos, segurando o placar zerado. Na decisão por pênaltis, o destaque foi Ewerton, arqueiro do Barra, que defendeu duas cobranças e ajudou o Pescador a vencer por 3 a 1.

O resultado, portanto, reforça a fase vitoriosa do clube catarinense. Em 2025, o Barra conquistou a Série D do Campeonato Brasileiro e, em 2026, levantou o troféu estadual. Na própria Copa do Brasil, já havia eliminado o América-MG na terceira fase, também nos pênaltis. Desse modo, passa a aguardar o sorteio da CBF para conhecer seu próximo adversário, em uma etapa que contará com os grandes da Série A e terá jogos de ida e volta.

Enquanto espera a definição dos confrontos, o Barra volta suas atenções para a Série C do Campeonato Brasileiro. A estreia está marcada para o dia 4 de abril, fora de casa, contra o Botafogo-PB.

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