Dorival Júnior não teme demissão no Corinthians: “Estou tranquilo”

Sem vencer há seis rodadas e com atuações abaixo, o técnico Dorival Júnior analisou o empate sem gols do Corinthians diante da Chapecoense, fora de casa, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Em coletiva após o jogo, nesta quinta-feira (19), o treinador ressaltou que não teme decisão e deixa decisão para diretoria corintiana.

“Pode falar com a diretoria do clube. Estou fazendo meu melhor, dando meu melhor. A partir do momento que a diretoria quiser uma alteração, eu sei meu caminho de casa. Estou tranquilo em relação a isso. Estou dando meu melhor pelo Corinthians, como foi ano passado. As cobranças foram grandes, mesmo sabendo que não tínhamos contratações e 12 jogadores no departamento médico. Depois comemoraram, não? O importante é como se finaliza o campeonato, e não como se inicia. Se eles (diretoria) acreditarem, confiarem, podem ter certeza que os resultados vão acontecer. Sei como fazer, chegar. Já mostrei em muitas oportunidades que eu sei como chegar em finais de competições”, disse Dorival.

Ainda em coletiva, Dorival também comentou sobre a cobrança da torcida após o empate desta quinta-feira. Ele, portanto, pede calma, pois vê que os jogadores que estavam fora podem dar poder de fogo ao time.

“Os resultados já já vão acontecer, nós tivemos uma sequência onde fizemos boas apresentações com uma folta de resultado. Isso ai não justifica, nós estamos trabalhando muito. Estamos começando agora a ter todo o elenco à disposição. Tivemos hoje o incomodo do Kaio, Carrillo e o Memphis, que foi preservado pelas dificuldades que teremos depois. Jogadores que serão importantes. Estamos começando a recuperar todos que estavam fora, ganhamos poder de fogo com todo o grupo à disposição”, disse.

Análise do jogo

Com o resultado desta quinta-feira, o Corinthians, entretanto, alcançou a marca de seis jogos sem vencer, contra Portuguesa, Cruzeiro, Novorizontino, Coritiba, Santos e Chapecoense. Essa, aliás, é a maior sequência negativa de Dorival Júnior no comando do clube.

“Uma partida difícil, disputada, o Corinthians não se omitiu, tentou o gol em todo minuto. Foi um jogo em que a bola não parava. Interessante de se assistir, duas equipes buscando atacar, isso foi um fator importante. Fizemos uma partida dentro de um fator razoável. A equipe vem num processo de melhora contínua. É a sexta partida fora em oito disputadas… o resultado em si, gostaríamos de ser, e lutamos por uma vitória. A Chapecoense é um time muito difícil de ser batido aqui dentro. O importante é que a equipe procurou o gol, mas mais uma vez não fomos felizes. Talvez poderíamos ter uma sorte melhor”, disse Dorival Júnior.

Por fim, o Corinthians agora soma nove pontos, na nona posição. O Timão, aliás, enfrenta o Flamengo, no domingo, às 20h30, na Neo Química Arena. Pode, assim, ser a partida para virada de chave.

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