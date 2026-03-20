Flamengo x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

O Brasileirão Feminino começa a aquecer as turbinas e chega, nesta sexta-feira (20/3), com um jogaço pela quarta rodada entre concorrentes à liderança. Afinal, o Flamengo recebe o Cruzeiro, às 21h, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ), em duelo de times que surgem invictas e com a mesma pontuação: sete. A Raposa, no entanto, fica em terceiro por ter um saldo melhor (4 a 3), enquanto o Fla é o quarto.

A Voz do Esporte não dorme no ponto e começa a transmissão, ao vivo, às 19h30, horário de Brasília. Fellipo Souza transmite o embate, com o auxílio luxuoso de Rafaela Carolina nos comentários e do intrépido Will Ferreira nas reportagens.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.