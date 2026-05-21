Universidad Católica x Barcelona de Guayaquil: onde assistir, prováveis times e arbitragem

Pelo Grupo D da Libertadores, Universidad Católica e Barcelona de Guayaquil fazem partida de suma importância na próxima quinta-feira (21), em Santiago, com potencial de determinar boa parte dos rumos da chave.
Onde assistir
O compromisso que ocorre às 21h30 (de Brasília), na Claro Arena, terá transmissão pelo sistema de streaming Paramount+.
Como chega a Universidad Católica
Diante do resultado de empate entre Boca Juniors e Cruzeiro, na última terça-feira (19), a situação dos chilenos ficou extremamente favorável. Isso porque a classificação tem o Cruzeiro na ponta do grupo, com oito pontos, enquanto a Católica tem as mesmas sete unidades do Boca (perdendo apenas no critério de confronto direto). Ou seja, vencer significa entrar na rodada derradeira dependendo apenas de si para ir as oitavas de final da Liberta como ponteiro.
Como chega o Barcelona de Guayaquil
É seguro dizer que a igualdade em La Bombonera também foi benéfica para a representação equatoriana. Com apenas três pontos e na lanterna da chave, ganhar o compromisso como visitante recolocaria o time de Guayaquil, ativamente, na briga pela classificação. Seja para as oitavas da Libertadores como visando, também, a sequência da Sul-Americana.
UNIVERSIDAD CATÓLICA x BARCELONA DE GUAYAQUIL
Libertadores – Fase de Grupos (5ª Rodada)
Data e hora: 21/05/2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Claro Arena, em Santiago (CHI)
UNIVERSIDAD CATÓLICA:Bernedo; Arancibia, Ampuero, Diaz e Mena; Valencia, Rossel, Zuqui, Cuevas e Palavecino; Giani.Técnico: Daniel Garnero.
BARCELONA DE GUAYAQUIL: Contreras; Carabalí, Rangel, Báez e Vallecilla; Lugo, Parrales, Quiñónez e Castillo; Benedetto e Wila. Técnico: Cesar Farías.
Árbitro: Juan Benítez (PAR)
Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Luis Onieva (PAR)
VAR: Ulises Mereles (PAR)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.