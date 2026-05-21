Paulinho cobra futebol melhor após tropeço do Palmeiras em casa

O Palmeiras desperdiçou uma oportunidade de ouro para carimbar sua vaga antecipada nas oitavas de final da Conmebol Libertadores. Atuando dentro do Allianz Parque, o Alviverde acabou superado pelo Cerro Porteño pelo placar de 1 a 0. O gol dos visitantes foi anotado pelo centroavante Pablo Vegetti. Logo após o apito final, o atacante Paulinho conversou com a imprensa e não escondeu a frustração com o desempenho coletivo.

O jogador cobrou publicamente uma mudança de postura imediata do elenco para a sequência da temporada. Segundo o atleta, o futebol apresentado diante do torcedor ficou muito aquém do potencial do grupo. Por causa do resultado negativo em São Paulo, a equipe perdeu a liderança da chave e viu a pressão aumentar consideravelmente nos bastidores.

Desabafo do atacante do Palmeiras

“Temos que melhorar, mostrar um melhor futebol. Um jogo difícil, um jogo que coloca mais em disputa a nossa classificação. No próximo jogo da Libertadores, temos que ganhar e classificar”, disparou Paulinho na saída do gramado.

A cobrança interna do jogador reflete o sentimento de indignação das arquibancadas. O time desperdiçou inúmeras chances claras de gol ao longo dos 90 minutos de jogo. Por causa disso, o elenco alviverde deixou o gramado do Allianz Parque debaixo de fortes vaias da torcida palmeirense.

Após a derrota para o Cerro Porteño, Paulinho comentou sobre a atuação da equipe e o resultado.#ge #futebol #libertadores #palmeiras #cerroporteño pic.twitter.com/QyX0CZ6z9g — ge (@geglobo) May 21, 2026

Classificação embolada no Grupo F da Libertadores

O revés doméstico modificou completamente o panorama da chave na Copa Libertadores. Com o triunfo conquistado fora de casa, o Cerro Porteño alcançou os 10 pontos e assumiu o topo da tabela. O Palmeiras, por sua vez, caiu para a segunda colocação do grupo, estacionado nos oito pontos.

Agora, a comissão técnica precisará corrigir os erros ofensivos de maneira rápida. O clube paulista jogará seu destino continental na jornada decisiva da fase de grupos. O elenco sabe que um novo tropeço pode colocar em risco todo o planejamento esportivo da temporada 2026.