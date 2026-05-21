Sport vence o Fortaleza no Castelão e fica perto da final do Nordestão

O Sport conquistou uma vitória gigantesca na noite desta quarta-feira (20) pela Copa do Nordeste. Jogando na Arena Castelão, o Leão da Ilha derrotou o Fortaleza pelo placar de 2 a 1. O confronto abriu a disputa por uma vaga na grande final da competição regional. Com esse resultado positivo fora de casa, o clube pernambucano quebrou um tabu histórico que incomodava a sua torcida.
A equipe de Recife não vencia nos domínios do adversário cearense há exatos 46 anos. O último triunfo em solo rival havia ocorrido na temporada de 1980. Por causa do desempenho cirúrgico do elenco comandado por Mariano Soso, a equipe agora joga por um empate no confronto da volta para garantir a classificação.
Eficiência tática e noite iluminada de Perotti
O time visitante começou a partida demonstrando muita eficiência no setor de ataque. Logo aos nove minutos da etapa inicial, o centroavante Perotti aproveitou uma falha na marcação do Fortaleza. O atleta subiu sem resistência após cruzamento na área e cabeceou firme para abrir o marcador. O gol deu tranquilidade para a equipe suportar as investidas dos donos da casa.
Na volta do intervalo, a postura agressiva do Sport funcionou de forma imediata no gramado. Com menos de um minuto da segunda etapa, Perotti apareceu bem posicionado novamente para balançar as redes. A arbitragem de campo chegou a assinalar impedimento no lance. No entanto, o VAR revisou a jogada e confirmou o segundo gol dos pernambucanos.
Vantagem garantida para a decisão em Recife
O time rubro-negro recuou suas linhas para segurar a pressão do Fortaleza na reta final. Os mandantes conseguiram diminuir a desvantagem aos 25 minutos com o meia Luiz Fernando. Apesar do susto, a defesa dos visitantes se portou bem e travou as últimas tentativas do adversário. Dessa forma, o placar de 2 a 1 permaneceu inalterado até o apito final.
A partida decisiva está agendada para a próxima quarta-feira (27), a partir das 21h30, no estádio da Ilha do Retiro. Uma igualdade no placar basta para carimbar o passaporte dos pernambucanos rumo à taça. Antes disso, o grupo volta suas atenções para os compromissos nacionais da temporada 2026. Por fim, o elenco retorna para Recife embalado pelo feito histórico obtido no Nordeste.