Veja contas do Flamengo para ser líder geral da Libertadores

Com a vitória e classificação às oitavas da Libertadores de forma antecipada, o Flamengo agora pode brigar pela liderança geral da competição. Após a quinta rodada, o Rubro-Negro atingiu 10 pontos do Grupo A. O Jogada10 apresenta as possibilidades de garantir o primeiro lugar no torneio.

O líder geral da Libertadores nesse momento é o Rosario Central, que está na cabeça do Grupo H com 13 pontos, seguido do Mirassol, que é o líder do Grupo G com 12.

Caso seja considerado o vencedor por W.O. (pelo placar de 3 a 0) no jogo da Colômbia, o Flamengo empataria com o Rosario Central em pontos (13) e saldo de gols (9). Nesse caso, os resultados da última rodada seriam determinantes.

Além disso, o Flamengo recebe o Cusco no Maracanã, e os argentinos visitam o Independiente del Valle. Se o time rubro-negro confirmar os três pontos por W.O, a equipe que conseguir o melhor resultado terminará na liderança geral.

Com a vitória no Maracanã, o Flamengo chegou aos 10 pontos e garantiu o primeiro lugar do Grupo A. O Estudiantes, aliás, é o vice-líder, com seis pontos. Independiente Medellín e Cusco, que se enfrentam nesta quarta, têm quatro e um ponto, respectivamente.

Assim, o Independiente Medellín é o único que pode chegar aos mesmos 10 pontos do Fla. O time colombiano teria que vencer o Cusco, no Peru, e o Estudiantes na última rodada, na Argentina. No entanto, o Rubro-Negro leva vantagem sobre o time colombiano no confronto direto, que é o primeiro critério de desempate.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.