ASSINE JÁ!
Jogada10

Veja contas do Flamengo para ser líder geral da Libertadores

Veja contas do Flamengo para ser líder geral da Libertadores
Veja contas do Flamengo para ser líder geral da Libertadores -

Com a vitória e classificação às oitavas da Libertadores de forma antecipada, o Flamengo agora pode brigar pela liderança geral da competição. Após a quinta rodada, o Rubro-Negro atingiu 10 pontos do Grupo A. O Jogada10 apresenta as possibilidades de garantir o primeiro lugar no torneio.

O líder geral da Libertadores nesse momento é o Rosario Central, que está na cabeça do Grupo H com 13 pontos, seguido do Mirassol, que é o líder do Grupo G com 12.

Caso seja considerado o vencedor por W.O. (pelo placar de 3 a 0) no jogo da Colômbia, o Flamengo empataria com o Rosario Central em pontos (13) e saldo de gols (9). Nesse caso, os resultados da última rodada seriam determinantes.

Além disso, o Flamengo recebe o Cusco no Maracanã, e os argentinos visitam o Independiente del Valle. Se o time rubro-negro confirmar os três pontos por W.O, a equipe que conseguir o melhor resultado terminará na liderança geral.

Com a vitória no Maracanã, o Flamengo chegou aos 10 pontos e garantiu o primeiro lugar do Grupo A. O Estudiantes, aliás, é o vice-líder, com seis pontos. Independiente Medellín e Cusco, que se enfrentam nesta quarta, têm quatro e um ponto, respectivamente.

Assim, o Independiente Medellín é o único que pode chegar aos mesmos 10 pontos do Fla. O time colombiano teria que vencer o Cusco, no Peru, e o Estudiantes na última rodada, na Argentina. No entanto, o Rubro-Negro leva vantagem sobre o time colombiano no confronto direto, que é o primeiro critério de desempate.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas