Jardim destaca importância de classificação e projeta “decisão” contra Palmeiras

O técnico Leonardo Jardim comemorou a vitória e classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores. Em coletiva, nesta quarta-feira (20/5), no Maracanã, o treinador explicou a importância da classificação para rodar elenco e também jogo contra o Coritiba sem os convocados. Além disso, ele projetou o duelo direto com o Palmeiras.

“O nosso próximo jogo é o mais importante, temos que estar focados neste jogo. Depois tem o jogo com a Libertadores, podemos aproveitar para rodar alguns jogadores e depois alguns jogadores convocados vão embora. Eu acho que tem que ter um bom senso. Já trabalhei em alguns lugares que se tem cinco convocados o jogo é adiado. Isso é uma coisa do bom senso, não podemos limitar uma equipe em nove jogadores e querer que ela compita de igual para igual. O Flamengo quer (adiamento), mas vamos ver”, disse.

O treinador também projetou o duelo contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória, o Rubro-Negro pode diminuir a diferença para um ponto na tabela.

“Queremos vencer, queremos impor nossas ideias e nossa forma de jogar. Vamos jogar em casa e queremos os três pontos contra um rival direto. Vamos nos recuperar para estar bem para esse jogo”, disse Jardim, acrescentando que o retrospecto recente positivo contra o Palmeiras não entra em campo.

Jardim também elogiou o atacante Pedro, que marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Estudiantes. Ele lamentou que o jogador tenha ficado fora da lista de Ancelotti.

“Pedro é um jogador especial. Há jogadores mais rápidos e fortes, mas, em termos de repertório técnico, ele tem muito. É uma pena não vê-lo na Seleção”, disse o técnico do Flamengo sobre o camisa 9.

Estratégia contra o Estudiantes

Além disso, Jardim explicou o plano traçado para vencer o Estudiantes no Maracanã, com Bruno Henrique atuando aberto no ataque. O Flamengo, aliás, teve dificuldades em determinados momentos da partida, mas saiu com os três pontos.

“Em termos estratégicos, sabíamos que essa equipe normalmente ataca mais pelas laterais. Eles atacam mais, mas também são mais frágeis em termos defensivos. Colocamos jogadores mais ofensivos no corredor para aproveitar essas fragilidades defensivas deles. E, em termos ofensivos do Estudiantes, tivemos sempre o Jorginho dando uma ajuda ali no lado esquerdo ao Ayrton. E, com isso, acabamos por liberar, o ponta vinha por dentro, o lateral ia por fora, a gente acabava equilibrando o jogo e liberando o Bruno”, explicou antes de complementar..

“Para eles foi ruim porque eles tentavam arriscar, e a gente arriscava ainda mais pra cima deles. Por isso acabou funcionando, tivemos dois outros bons movimentos nas costas e foi uma ideia para resolvermos o jogo dentro dos jogadores que tínhamos disponíveis. Como vocês viram, hoje precisamos utilizar o Varela como ponta direita – acrescentou.

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