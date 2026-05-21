Luís Castro destaca triunfo do Grêmio sobre Palestino após viagens longas

O técnico Luís Castro destacou a força do Grêmio após a vitória por 2 a 0 sobre o Palestino-CHI, nesta quarta-feira (20), pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Em entrevista coletiva, o treinador português lembrou da desgastante sequência de viagens antes do confronto.

“Parabéns ao jogadores pela forma como se aplicaram (em campo), depois de ter andado fora cinco ou seis dias e tido jogos e viagens duras para fazer. Eles (atletas) mesmo assim conseguiram, dois dias depois do jogo com o Bahia, entregar aquilo que era a missão deles”, declarou o português.

O Tricolor Gaúcho havia atuado contra o Confiança, pela quinta fase da Copa do Brasil, e diante do Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, ambos no Nordeste, o que exigiu longos deslocamentos aéreos.

Castro ressaltou também a importância do resultado, que deixou o Imortal dependendo apenas de si para garantir a liderança do Grupo F na última rodada.

“Parabéns ao jogadores pela forma como se aplicaram (em campo), depois de ter andado fora cinco ou seis dias e tido jogos e viagens duras para fazer. Eles (atletas) mesmo assim conseguiram, dois dias depois do jogo com o Bahia, entregar aquilo que era a missão deles”, concluiu.

O compromisso decisivo será contra o Montevideo City Torque-URU, na terça-feira (26), às 19h (de Brasília), novamente em Porto Alegre. Antes disso, o Grêmio encara o Santos pelo Brasileirão, no próximo sábado (23), às 19h, em Porto Alegre.

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