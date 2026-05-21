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Luís Castro destaca triunfo do Grêmio sobre Palestino após viagens longas

Luís Castro destaca triunfo do Grêmio sobre Palestino após viagens longas
Luís Castro destaca triunfo do Grêmio sobre Palestino após viagens longas -

O técnico Luís Castro destacou a força do Grêmio após a vitória por 2 a 0 sobre o Palestino-CHI, nesta quarta-feira (20), pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Em entrevista coletiva, o treinador português lembrou da desgastante sequência de viagens antes do confronto.

“Parabéns ao jogadores pela forma como se aplicaram (em campo), depois de ter andado fora cinco ou seis dias e tido jogos e viagens duras para fazer. Eles (atletas) mesmo assim conseguiram, dois dias depois do jogo com o Bahia, entregar aquilo que era a missão deles”, declarou o português.

O Tricolor Gaúcho havia atuado contra o Confiança, pela quinta fase da Copa do Brasil, e diante do Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, ambos no Nordeste, o que exigiu longos deslocamentos aéreos.

Castro ressaltou também a importância do resultado, que deixou o Imortal dependendo apenas de si para garantir a liderança do Grupo F na última rodada.

“Parabéns ao jogadores pela forma como se aplicaram (em campo), depois de ter andado fora cinco ou seis dias e tido jogos e viagens duras para fazer. Eles (atletas) mesmo assim conseguiram, dois dias depois do jogo com o Bahia, entregar aquilo que era a missão deles”, concluiu.

O compromisso decisivo será contra o Montevideo City Torque-URU, na terça-feira (26), às 19h (de Brasília), novamente em Porto Alegre. Antes disso, o Grêmio encara o Santos pelo Brasileirão, no próximo sábado (23), às 19h, em Porto Alegre.

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