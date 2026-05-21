Quem não foi convocado ainda pode jogar a Copa do Mundo; entenda o motivo

Na última segunda-feira (18), o técnico Carlo Ancelotti divulgou a lista de 26 nomes que estão convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Uma das grandes ausências na lista foi a de João Pedro, atacante do Chelsea e que participou de diversas convocações ao longo do ciclo de Ancelotti.

Apesar de em um primeiro momento estar fora da Copa do Mundo, ainda existe uma possibilidade do atacante disputar o Mundial. Nomes como o do atacante, do volante Andrey, do Chelsea, e do goleiro Hugo Souza, do Corinthians, que estavam cotados para estar na lista final, podem ser chamados por Ancelotti para suprir uma emergência antes da estreia do Brasil.

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Mesmo após a divulgação oficial da lista dos 26 nomes, existe a possibilidade de Carlo Ancelotti ter a necessidade de fazer mudanças na lista. As mudanças estão previstas no regulamento da FIFA para a Copa do Mundo, desde que atendam aos requisitos definidos pelo regulamento da entidade. Veja a lista:

Motivos disciplinares;

Lesões de jogadores convocados previamente;

Problemas médicos;

Necessidades da comissão técnica;

Situações excepcionais, desde que sejam analisadas pela Fifa.

De acordo com o regulamento da FIFA, essas mudanças podem ser feitas até 24h antes da estreia da Seleção na Copa do Mundo. Obviamente, desde que seja com aprovação da entidade para tal substituição. A exceção fica por conta dos goleiros, que em caso de lesão, pode ser substituído a qualquer momento do Mundial, desde que o nome esteja na pré-lista.

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