Botafogo mantém a melhor campanha da Sul-Americana

Mais uma jornada da Copa Sul-Americana e mais uma vez o Botafogo no topo desta fase de grupos da competição. Pela terceira rodada consecutiva, o time mantém a importante façanha. Desta vez, porém, de forma isolada ao derrotar o Independiente Petrolero (BOL) por 3 a 0, no Paraguai, pela chave E.

O Botafogo, líder, soma 13 pontos. O River Plate, que poderia igualar o Mais Tradicional, ficou com 11 ao empatar com o Bragantino por 1 a 1, em pleno Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Já classificado, o Glorioso passa em primeiro e vai às oitavas de final direto se o Caracas não vencer o Racing, nesta quinta-feira (21), em Avellaneda, sem público, na Argentina. Neste cenário, aliás, o Fogão evitaria as duas datas dos playoffs contra algum terceiro colocado da Libertadores. Na próxima semana, o Mais Tradicional visita o time venezuelano e passa a régua nesta etapa da Sul-Americana.

Na condição de melhor campanha, o Botafogo decidirá todo o mata-mata, até a decisão, no Estádio Nilton Santos. A Conmebol marcou a decisão para o dia 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.

Apesar da vitória, porém, Medina, autor de um dos gols, fez um alerta ao Botafogo.

“O que se viu é que fomos amplamente superiores. Faltou converter mais as chances. Para competir em alto nível e chegar às fases finais, não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar tantas oportunidades. Mas enfim, estou feliz com a vitória”, afirmou o volante argentino do Glorioso.

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