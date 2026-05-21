Casa de zagueiro campeão do mundo é alvo de invasão na França; suspeitos são presos

A casa do zagueiro Benjamin Pavard foi alvo de uma tentativa de assalto na França na noite dessa quarta-feira (20). Segundo a imprensa local, cinco homens entraram na propriedade onde o defensor do Olympique de Marselha mora com a esposa, Kleofina Pnishi. Ela, inclusive, percebeu a presença dos invasores ainda no jardim e os surpreendeu.

Os suspeitos fugiram logo depois em uma Mercedes, mas a polícia francesa interceptou o veículo pouco tempo depois. Ainda de acordo com o jornal Le Parisien, os cinco homens, entre 25 e 26 anos, acabaram presos e levados sob custódia. O grupo, segundo informações, vivia na região de Île-de-France, nos arredores de Paris.

As autoridades suspeitam que o grupo viajava pelo país para cometer crimes semelhantes. Até o momento, não existe confirmação sobre a presença do jogador na residência durante a tentativa de invasão.

Aos 30 anos, Pavard está entre os nomes mais conhecidos do futebol francês da atual geração. O defensor conquistou a Copa do Mundo Fifa 2018 com a seleção e também participou da campanha vice-campeã mundial em 2022, quando os franceses perderam a final para a Seleção Argentina nos pênaltis.

Caso recorrente na França

O episódio aumentou a preocupação em torno do aumento de casos no país, sobretudo em nomes ligados ao Olympique de Marselha. Em abril, o técnico Habib Beye também sofreu uma invasão em sua casa, segundo o jornal L’Équipe.

Na ocasião, criminosos escalaram o muro da residência do treinador, localizada perto do centro de treinamento do clube, e fugiram levando roupas de luxo, incluindo peças da marca Louis Vuitton.

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