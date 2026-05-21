Léo Pereira abre coração sobre convocação para Copa do Mundo e momento o Flamengo

Diante da repercussão de sua chamada para a Seleção, o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, finalmente quebrou o silêncio e comentou publicamente sobre sua convocação para a Copa do Mundo. A oportunidade surgiu depois que o técnico Carlo Ancelotti incluiu o defensor na lista dos atletas que defenderão o Brasil no Mundial.

Aproveitando o clima de celebração, logo após o Flamengo vencer o Estudiantes-ARG nessa quarta-feira (20), o jogador abriu o coração durante a entrevista coletiva. Em meio ao seu desabafo, ele fez questão de dedicar essa conquista à família, aos companheiros de equipe e ao clube carioca. Além disso, o atleta aproveitou o momento para destacar que a convocação não é apenas um feito profissional, mas sim a concretização de um desejo antigo.

“Feliz demais. Eu devo muito isso à minha família, aos meus companheiros, que tão no dia a dia, ao clube, que me dá total suporte para o meu trabalho. É um sonho realizado, um sonho de infância, mas tenho compromisso ainda com o Flamengo, jogos muito importantes”, disse o jogador.

Na sequência das declarações, o zagueiro revelou que, em determinado momento da carreira, ele próprio duvidava da possibilidade de se firmar como titular no Flamengo. Diante dessa reviravolta na sua trajetória esportiva, Léo reiterou o sentimento de gratidão pelo chamado para vestir a camisa amarelinha.

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“Se eu pudesse escrever esse roteiro, em algum momento na minha carreira, era improvável até que eu fosse titular do Flamengo. Do jeito que foi o processo, que as coisas aconteceram na minha carreira, é muito difícil explicar. Sou muito grato por cada oportunidade”, celebrou.

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