Dória pede para rescindir com o São Paulo após ameaças de torcedores

O clima nos bastidores do São Paulo ganhou um novo capítulo de tensão nesta quinta-feira (21/5). Afinal, o zagueiro Dória solicitou à diretoria a rescisão de seu contrato após relatar desconforto com ameaças recebidas por ele e por familiares nas redes sociais. Os ataques teriam se intensificado após falhas do defensor na derrota para o Fluminense, pelo Brasileirão, e no empate diante do Millonarios, pela Copa Sul-Americana.

O pedido do jogador ocorre em meio a um cenário delicado também fora dos gramados. Além da pressão esportiva, Dória enfrenta um grave problema de saúde na família, fator que agravou seu desgaste emocional e pesou na decisão de buscar uma saída imediata do clube.

Contratado em março deste ano, com vínculo até dezembro de 2027, o defensor vivia seu retorno ao Tricolor após a primeira passagem em 2015. Nas últimas semanas, ganhou espaço na equipe por conta dos problemas defensivos do elenco. Especialmente após o afastamento de Arboleda por indisciplina e a lesão de Rafael Toloi. Titular com Roger Machado, ele também começou jogando na reestreia de Dorival Júnior.

Contudo, no duelo contra o Fluminense, no Maracanã, um passe errado do zagueiro originou o gol da vitória da equipe carioca. Já na partida diante do Millonarios, no Morumbis, pela Copa Sul-Americana, errou um corte em um lance que terminou no gol de empate do time colombiano. Aliás, minutos depois, fez um pênalti que acabou desperdiçado por Contreras.

Internamente, a diretoria são-paulina tenta reverter o cenário e convencer o atleta a permanecer. No entanto, o abalo emocional do zagueiro é tratado como profundo, e sua permanência no clube, neste momento, é vista como improvável.

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