Abel ”alerta” arbitragem antes de duelo entre Palmeiras e Flamengo pelo Brasileiro

Mesmo com o foco ainda na Libertadores, Abel Ferreira já começou a projetar o próximo grande compromisso do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Verdão encara o Flamengo neste sábado (23/5), em um duelo direto na parte de cima da tabela, e o treinador português destacou um ponto que considera essencial para o confronto: a atuação da arbitragem.

Sem citar nomes, Abel afirmou esperar um árbitro preparado para suportar a pressão de uma partida desse porte. Além disso, fez questão de enfatizar a necessidade de coragem por parte do escolhido pela Comissão de Arbitragem da CBF.

“São duas grandes equipes, que têm tido uma rivalidade muito grande na luta por títulos. Espero que, acima de tudo, seja um bom jogo e que o árbitro escolhido tenha como maior característica a coragem”, afirmou.

Na sequência, o técnico reforçou a cobrança e deu a entender que já imagina quem será o responsável pelo apito.

“É muito importante que o árbitro tenha coragem. Se calhar estou a adivinha quem vai ser, é preciso coragem para apitar um jogo desses. Que seja um grande jogo e o Palmeiras possa vencer como sempre tentamos fazer, assim como fizemos hoje”, completou.

Palmeiras e Flamengo tem fortes polêmicas recentes

A fala do treinador tem relação direta com episódios recentes envolvendo Palmeiras e Flamengo. Nos últimos encontros decisivos entre os clubes, a arbitragem foi alvo de fortes reclamações do lado alviverde.

No Brasileirão passado, por exemplo, o Flamengo venceu por 3 a 2 no Maracanã em uma partida marcada por polêmica. Logo no início, o Palmeiras reclamou de um pênalti não marcado em Gustavo Gómez, após contato com Jorginho. O árbitro Wilton Pereira Sampaio e o VAR mantiveram a decisão de campo.

Pouco depois, os dois rivais voltaram a se enfrentar na final da Libertadores, vencida pelo Flamengo por 1 a 0. Na ocasião, o Palmeiras contestou a decisão do árbitro Darío Herrera, que aplicou apenas cartão amarelo em Erick Pulgar após entrada dura em Bruno Fuchs. O lance segue como motivo de incômodo no clube.

Agora, os dois times voltam a se encontrar em mais um capítulo dessa rivalidade. Líder do Brasileirão com 35 pontos, o Palmeiras pode abrir vantagem importante em caso de vitória. Já o Flamengo, que soma 31 e ainda tem um jogo a menos, tenta reduzir a diferença e recolocar fogo na disputa pela liderança antes da pausa para a Copa do Mundo.

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