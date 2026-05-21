Cuca adota cautela sobre Neymar e evita cravar retorno antes da Copa do Mundo

A possível volta de Neymar ao Santos, justamente na última partida antes de sua apresentação à Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, segue cercada de cautela. O camisa 10 ainda se recupera de um edema na panturrilha direita e, apesar de existir a chance de atuar contra o Deportivo Cuenca, pela Copa Sul-Americana, na próxima terça-feira, o técnico Cuca evitou qualquer definição.

Ao comentar a situação do craque, o treinador admitiu a complexidade do tema e ressaltou que todo o processo exige atenção especial.

“Difícil de falar, tudo no entorno dele é complicado de falar. Temos que ter cuidado. Se clinicamente (estiver bem), se quisermos usar na terça, ele vai estar à disposição.”

Na sequência, Cuca reforçou que a decisão dependerá diretamente da avaliação médica. Além disso, descartou qualquer previsão sobre o retorno do atacante.

“Não sei de retorno. Faz muita falta. Temos que ver com o DM”, afirmou.

Santos quer entregar Neymar 100% para a Seleção

Internamente, o quadro físico de Neymar não gera grande preocupação. O edema de dois milímetros, classificado como grau 2, está sendo considerado como controlado pelo departamento médico santista. O DM, aliás, trabalha para entregar o jogador em plenas condições à comissão de Carlo Ancelotti na Seleção.

Mesmo assim, a tendência é de prudência. Aliás, a utilização diante do Deportivo Cuenca ainda está sendo tratada como improvável, justamente para evitar qualquer risco às vésperas da apresentação oficial do elenco brasileiro para a Copa do Mundo.

Fora do empate contra o San Lorenzo, Neymar acompanhou a partida em um camarote na Vila Belmiro e segue em tratamento intensivo desde o último domingo. O foco, neste momento, é um só, garantir que o camisa 10 chegue sem limitações ao principal compromisso do ano.

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