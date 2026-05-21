Ainda suspenso, Renato Gaúcho analisa derrota do Vasco na Sul-Americana

O Vasco sofreu uma dura derrota por 3 a 1 diante do Olimpia-PAR na noite desta quarta-feira (20), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, em partida válida pela quinta rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana.

Apesar da importância do confronto, o técnico Renato Gaúcho optou por escalar uma equipe totalmente reserva e nem sequer viajou com a delegação. Diante dessa decisão do comandante, o auxiliar Marcelo Salles assumiu a responsabilidade de dirigir o time à beira do gramado em território paraguaio.

Mesmo distante do restante do elenco, o treinador principal fez questão de quebrar o silêncio e utilizou as suas redes sociais para analisar o resultado negativo logo após o apito final.

Em sua manifestação oficial na internet, o técnico valorizou a postura inicial de seus comandados, mas lamentou o cartão vermelho que mudou os rumos do confronto. De acordo com o comandante vascaíno, a equipe cedeu a pressão.

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“Sofremos uma pressão muito grande do Olimpia, mas a equipe soube suportar bem o momento do jogo. Conseguimos fazer o gol e estávamos bem na partida. Infelizmente tivemos uma expulsão e com um jogador a menos ficou muito difícil aguentar a pressão até o fim. O Olimpia conseguiu a virada”, lamentou.

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