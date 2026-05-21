Alemanha anuncia os 26 convocados para a Copa do Mundo

A Seleção da Alemanha anunciou nesta quinta-feira (21) sua lista final de 26 jogadores para a Copa do Mundo, e o principal destaque ficou por conta do retorno de Manuel Neuer. Aos 40 anos, o goleiro volta à equipe nacional após quase dois anos afastado e será uma das lideranças do elenco comandado por Julian Nagelsmann.

A presença de Neuer movimentava os bastidores nas últimas semanas. O goleiro havia anunciado aposentadoria da seleção em agosto de 2024, logo após a Eurocopa, e desde então não havia mais vestido a camisa alemã. A inclusão na pré-lista já havia elevado a expectativa dos torcedores, agora confirmada com seu retorno oficial.

Dono de uma trajetória histórica, Neuer disputará sua quinta Copa do Mundo. O arqueiro esteve nas edições de 2010, 2014, 2018 e 2022, conquistando o título no Brasil, quando também foi eleito o melhor goleiro do torneio. Além disso, carregou a braçadeira de capitão nas duas últimas participações.

Outro destaque ficou por conta da chamada de Lennart Karl. Afinal, o jovem de apenas 18 anos estava sendo cotado e pedido pela torcida alemã, após grandes atuações com a camisa do Bayern de Munique. Contudo, Julian Nagelsmann convivia com a incerteza de levar o garoto, mas incluiu ele na lista.

Na fase de grupos, os alemães estão no Grupo E, ao lado de Seleção da Costa do Marfim, Seleção de Curaçao e Seleção do Equador. A estreia será no dia 14 de junho, em Houston, contra Curaçao. Depois, a Mannschaft encara a Costa do Marfim, em Toronto, no dia 20. Por fim, fecha a primeira fase diante do Equador, em Nova Jersey, no dia 25.

Os convocados da Alemanha para a Copa do Mundo

Goleiros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern de Munique) e Alexander Nubel (Stuttgart).

Defensores: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Pascal Gross (Brighton), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique), David Raum (Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Jonathan Tah (Bayern de Munique) e Malick Thiaw (Newcastle).

Meias/Atacantes: Nadiem Amiri (Mainz), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern de Munique), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern de Munique), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern de Munique), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool) e Nick Woltemade (Newcastle).

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