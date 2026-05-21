Batmóvel, helicóptero, relógios e mais: itens milionários da paixão de Neymar pelo Batman

A Bíblia Sagrada publicada por Neymar, com capa personalizada do Batman, recolocou a antiga paixão do astro com o personagem entre os assuntos mais comentados da web. Horas após a postagem, o tema seguia repercutindo nas redes sociais, ampliando o interesse e a curiosidade dos fãs sobre o acervo temático do camisa 10 dedicada ao herói.

O atacante publicou na noite da última quarta-feira (20) a foto da Bíblia personalizada junto ao versículo: “Confia no Senhor de todo seu coração. E não te apoies no teu próprio entendimento. (Provérbios 3:5).

Apesar das críticas de um lado, a relação do atacante com o personagem aparece há anos em objetos pessoais, roupas, acessórios e itens de colecionador. O universo do Batman também ocupa espaço na decoração da mansão onde o jogador vive em Santos, no litoral de São Paulo.

Réplica do Batmóvel

Entre as peças mais conhecidas da coleção está, também, uma das mais caras: uma réplica do Batmóvel avaliada em cerca de R$ 8,3 milhões. Inspirado em uma trilogia do Batman, o automóvel rendeu três anos de trabalho ao designer Adhemar Cabral, que decidiu construir o Tumbler após um pedido de um amigo próximo.

Segundo Adhemar, o projeto exigiu adaptações complexas para transformar a réplica em um veículo funcional. “Dos projetos mais ambiciosos que já fiz. A parte mecânica dele foi bem complicada. Ele tem um espaço interno bem grande, mas foi necessária toda uma engenharia muito para colocar o motor e o câmbio no eixo traseiro dos pneus”, disse ao g1 à época.

O Batmóvel possui motor de aproximadamente 500 cavalos de potência e, antes da compra pelo astro, ficava exposto no Dream Car Museum. O designer também explicou que o carro recebeu direção elétrica devido à impossibilidade de instalar a barra de direção no espaço convencional de outros carros.

“O Neymar inicialmente chegou em um amigo em comum e disse estar interessado, então, negociamos a compra. Ele é um fenômeno. Desde que a réplica repercutiu nas redes sociais, meu telefone não para de tocar (risos)”, afirmou Adhemar.

Acervo temático de Neymar

A paixão do jogador pelo herói também aparece em outros itens. O helicóptero do atacante, por exemplo, possui bancos de couro personalizados com o símbolo do Batman. Em 2018, o jogador fez uma tatuagem do personagem no corpo.

A ligação com o personagem se tornou até mesmo campanha comercial. Em 2022, durante o lançamento do filme The Batman, a Puma lançou uma chuteira inspirada no herói e divulgada pelo atacante. O jogador também costuma aparecer usando chinelos, jaquetas, moletons, relógios de luxo e outros acessórios ligados ao personagem.

Após deixar o Barcelona, em 2017, o astro usou uma regata do Batman para assinar contrato com o PSG.

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