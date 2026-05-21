Hugo Souza, do Corinthians, lamenta ausência na Copa, mas mira vaga em 2030

A convocação de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira deixou um sentimento misto em Hugo Souza. Integrante da pré-lista para a Copa do Mundo, o goleiro do Corinthians ficou fora da relação final, mas preferiu valorizar o caminho percorrido até voltar ao radar da seleção.

Em tom emocionado, o camisa 1 lembrou o momento difícil vivido há menos de dois anos e destacou a transformação em sua carreira. O goleiro publicou um vídeo nas redes socias com sua reação ao anúncio da convocação.

“Um ano e dez meses atrás eu estava desempregado. Hoje estava na sala de casa, com amigos e família, assistindo à convocação da Copa do Mundo. Com expectativa de estar na convocação. A gente fica triste por não ir, por ter chances de ir. Isso é o que a gente construiu. Amém por isso”, afirmou.

Na lista final, Ancelotti escolheu Alisson, do Liverpool, Ederson, do Fenerbahçe, e Weverton, do Grêmio, para a posição. Contudo, mesmo com a decepção, Hugo garantiu que a ausência não muda sua postura.

“É trabalhar para estar na próxima. Quem vai estar eu não sei, mas eu vou estar lá. Estando ou não estando, minha postura vai ser a mesma. A gratidão é a mesma. Meu coração está muito em paz, por tudo que construímos”, declarou o goleiro do Corinthians.

Por fim, o goleiro também celebrou a presença de jogadores próximos na lista, especialmente o zagueiro Léo Pereira, com quem atuou anteriormente, além de Neymar.

“Fiquei muito feliz. O Léo Pereira é meu irmão e foi chamado para a Copa. E o Neymar, né? Está na Copa”, concluiu.

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