ASSINE JÁ!
Jogada10

Hugo Souza, do Corinthians, lamenta ausência na Copa, mas mira vaga em 2030

Hugo Souza, do Corinthians, lamenta ausência na Copa, mas mira vaga em 2030
Hugo Souza, do Corinthians, lamenta ausência na Copa, mas mira vaga em 2030 -

A convocação de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira deixou um sentimento misto em Hugo Souza. Integrante da pré-lista para a Copa do Mundo, o goleiro do Corinthians ficou fora da relação final, mas preferiu valorizar o caminho percorrido até voltar ao radar da seleção.

Em tom emocionado, o camisa 1 lembrou o momento difícil vivido há menos de dois anos e destacou a transformação em sua carreira. O goleiro publicou um vídeo nas redes socias com sua reação ao anúncio da convocação.

“Um ano e dez meses atrás eu estava desempregado. Hoje estava na sala de casa, com amigos e família, assistindo à convocação da Copa do Mundo. Com expectativa de estar na convocação. A gente fica triste por não ir, por ter chances de ir. Isso é o que a gente construiu. Amém por isso”, afirmou.

Na lista final, Ancelotti escolheu Alisson, do Liverpool, Ederson, do Fenerbahçe, e Weverton, do Grêmio, para a posição. Contudo, mesmo com a decepção, Hugo garantiu que a ausência não muda sua postura.

“É trabalhar para estar na próxima. Quem vai estar eu não sei, mas eu vou estar lá. Estando ou não estando, minha postura vai ser a mesma. A gratidão é a mesma. Meu coração está muito em paz, por tudo que construímos”, declarou o goleiro do Corinthians.

Por fim, o goleiro também celebrou a presença de jogadores próximos na lista, especialmente o zagueiro Léo Pereira, com quem atuou anteriormente, além de Neymar.

“Fiquei muito feliz. O Léo Pereira é meu irmão e foi chamado para a Copa. E o Neymar, né? Está na Copa”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

As mais lidas
    Recomendadas