Senegal anuncia seus convocados para a Copa do Mundo

A Seleção de Senegal anunciou nesta quinta-feira (21/5) sua lista de convocados para a Copa do Mundo. O técnico Pape Thiaw chamou 28 jogadores, dois a mais que o permitido pela Fifa, e precisará fazer os últimos cortes após os amistosos preparatórios antes do torneio.

Integrante do Grupo I, Senegal terá um desafio pesado logo na estreia. Afinal, encara a França no dia 16 de junho, em Nova Jersey. Depois, enfrenta a Noruega, no dia 22, e fecha a primeira fase diante do Iraque, em 26 de junho, em Toronto.

Antes da viagem para o Mundial, os senegaleses ainda disputam dois amistosos decisivos para a definição da lista final. Primeiro contra os Estados Unidos, em 31 de maio. Depois, encara a Arábia Saudita, no dia 9 de junho.

A seleção chega ao torneio cercada por um episódio polêmico vivido nos últimos meses. Afinal, em janeiro, Senegal conquistou a Copa Africana de Nações ao vencer a final contra Marrocos, em uma decisão marcada por protestos contra a arbitragem. No entanto, dois meses depois, a Confederação Africana de Futebol aceitou um recurso marroquino e retirou o título dos senegaleses, decisão que gerou forte reação da federação local.

Em resposta, Senegal exibiu simbolicamente o troféu em um amistoso contra o Peru, reforçando o sentimento de injustiça dentro do grupo.

Classificada de forma invicta nas Eliminatórias Africanas, com sete vitórias e três empates no Grupo B, a seleção disputará sua quarta Copa do Mundo. Aliás, a estreia em Mundiais aconteceu em 2002, quando surpreendeu o mundo ao alcançar as quartas de final em sua primeira participação.

Os convocados de Senegal para a Copa do Mundo

Goleiros: Édouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Le Havre) e Yehvann Diouf (Nice);

Defensores: Krépin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), El Hadji Malich Diouf (West Ham), Mamadou Sarr (Chelsea), Moussa Niakhaté (Lyon), Moustapha Mbow (Paris FC), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Ismail Jakobs (Monaco) e Ilay Camara (Anderlecht);

Meio-campistas: Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Habib Diarra (Sunderland), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Matar Sarr (Tottenham) e Bara Sapoko Ndiaye (Bayern de Munique);

Atacantes: Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Iliman Ndiaye (Everton), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain), Nicolas Jackson (Bayern de Munique), Bamba Dieng (Lorient) e Chérif Ndiaye (Samsunspor).

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