Fluminense ficou próximo de venda de John Kennedy para o exterior

O centroavante John Kennedy definitivamente assumiu o protagonismo no Fluminense ao longo da temporada de 2026. Com um desempenho avassalador, o camisa 9 superou a concorrência de Rodrigo Castillo, que custou cifras altas aos cofres do clube, e também do ídolo Germán Cano, que atualmente enfrenta uma sequência de lesões.
Essa excelente fase ganhou mais um capítulo na última terça-feira (19), quando o atacante marcou contra o Bolívar o seu 13º gol no ano. Dessa forma, o atleta atinge a sua temporada mais artilheira pela equipe, justamente alguns meses após a diretoria quase concretizar a sua venda.
Toda essa reviravolta começou na janela de transferências anterior, quando o mercado internacional tentou tirar o jovem talento das Laranjeiras. De acordo com informações que a jornalista Aline Nastari, da TNT, o Fluminense recusou duas propostas oficiais pelo jogador. A maior delas atingiu a marca de 2,5 milhões de euros, o que equivale a cerca de R$ 14,52 milhões na cotação atual. No entanto, o presidente Mattheus Montenegro barrou a saída do atacante imediatamente.
Presidente do Fluminense bate o pé
A partir daquele momento, o novo mandatário assumiu o papel de principal escudo do centroavante nos bastidores. Montenegro usou o peso da idolatria e a forte identificação do atleta com a torcida para convencer o restante da diretoria a segurá-lo no elenco.
Em contrapartida, John Kennedy assumiu um pacto de responsabilidade para seguir vestindo as cores do time. Conforme Nastari relatou na ocasião, o jogador prometeu focar totalmente na sequência da sua carreira.
LEIA MAIS: John Kennedy abre o jogo sobre substituição no Fluminense após o gol
Esse novo comportamento já reflete na postura do próprio atleta que, logo após completar 24 anos, admitiu publicamente estar mais maduro, tanto dentro quanto fora de campo.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.