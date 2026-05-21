Dibu Martínez revela ter jogado a final da Liga Europa com dedo quebrado

O Aston Villa ficou com o título da Liga Europa em uma partida que ficará marcada pela dor para Dibu Martínez. Afinal, o goleiro revelou que quebrou um dos dedos durante o aquecimento antes do jogo e teve que atuar sentindo diversas dores ao longo de todo o confronto.

“O que conquistamos foi lindo. Estou orgulhoso e continuo melhorando a cada jogo. Hoje quebrei o dedo durante o aquecimento, mas tudo tem seu lado bom. Nunca tinha quebrado um dedo antes, mas toda vez que eu pegava a bola, ela ia para o outro lado. São coisas pelas quais temos que passar”, declarou o goleiro à ESPN.

Apesar do susto, o goleiro não preocupa para a Copa do Mundo, de acordo com o diário argentino “Olé”. Martínez teve um papel fundamental na conquista da Albiceleste no Catar, em 2022, com grandes defesas em momentos decisivos e pênaltis defendidos nas quartas e na final.

Entretanto, resta saber se o goleiro estará à disposição de Unai Emery para a partida contra o Manchester City, no próximo domingo (24), na despedida do Villa da temporada.

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