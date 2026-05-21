Derrota complica planos do Palmeiras na Libertadores e coloca liderança em risco

O que parecia um cenário confortável virou motivo de alerta no Palmeiras. A derrota por 1 a 0 para o Cerro Porteño, na última quarta-feira (20/5) (20), no Allianz Parque, complicou a situação do Verdão no Grupo F da Copa Libertadores e tornou a reta final da fase de grupos mais tensa do que o clube imaginava.

Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira perdeu a liderança da chave justamente para os paraguaios. Agora, o Cerro soma 10 pontos, enquanto o Palmeiras aparece em segundo, com oito.

A classificação às oitavas de final ainda está muito próxima. Para avançar, basta ao Verdão empatar com o Junior Barranquilla, em casa, na última rodada. A única combinação que elimina o Palmeiras seria uma derrota no Allianz Parque somada a uma vitória dos peruanos fora de casa. Isso porque, em caso de igualdade em pontos com o Sporting Cristal, o clube paulista leva vantagem no confronto direto, critério que decide o desempate.

Palmeiras vê vaga próxima, mas não liderança

Se a vaga parece encaminhada, a liderança já não depende apenas do Palmeiras. Para terminar em primeiro, o Verdão precisa derrotar o Junior Barranquilla e torcer por uma derrota do Cerro Porteño diante do Sporting Cristal. Caso os dois terminem empatados em pontos, os paraguaios levam vantagem justamente pelo confronto direto.

A situação chama atenção porque quebra uma marca importante da era Abel Ferreira. Desde a chegada do treinador português, o Palmeiras sempre terminou a fase de grupos da Libertadores na liderança de sua chave. Agora, corre o risco de encerrar essa sequência pela primeira vez.

Além disso, mesmo que consiga avançar em primeiro, o Verdão já sabe que não terá uma das melhores campanhas gerais do torneio, fator que pode pesar nos mata-matas, especialmente na definição dos mandos de campo das fases decisivas.

A rodada final do Grupo F será disputada de forma simultânea, no dia 28 de maio, às 19h. O Palmeiras recebe o Junior Barranquilla, em São Paulo, enquanto o Cerro Porteño encara o Sporting Cristal, em Assunção.

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