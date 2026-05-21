Com Aston Villa campeão da Liga Europa, Inglaterra ruma para domínio e Tríplice Coroa inédita

O cenário recente do futebol europeu contesta de forma contundente os críticos que apontavam uma suposta queda de rendimento das equipes da Premier League. Apesar de o torneio ter sofrido questionamentos sobre a qualidade de suas partidas, a Inglaterra constrói agora a oportunidade histórica com uma eventual façanha inédita no continente.

Com a possibilidade real de consagrar três clubes diferentes nas três principais competições da Uefa, o país mostra uma força avassaladora nos bastidores do esporte.

Para que esse roteiro vitorioso começasse a se concretizar, o Aston Villa deu o primeiro passo na última quarta-feira. A equipe garantiu o título da Liga Europa ao derrotar o Freiburg por 3 a 0, em uma grande exibição realizada em Istambul.

Em decorrência desse resultado positivo, as atenções do mundo da bola se voltam agora para os outros dois representantes ingleses que ainda disputarão as finais continentais. No dia 27, o Crystal Palace medirá forças com o espanhol Rayo Vallecano, em Leipzig, de olho na taça da Liga Conferência.

Pouco depois, no dia 30, a temporada europeia viverá seu grande encerramento em Budapeste. Lá o já campeão inglês Arsenal buscará sua primeira taça da Liga dos Campeões contra o PSG, o atual detentor do troféu. Caso os dois clubes vençam seus respectivos confrontos, o país britânico alcançará uma inédita Tríplice Coroa europeia.

Consolidação da Premier League

É importante destacar que essa chance de unificar os três títulos continentais só existe há pouco tempo, visto que a Uefa criou a Liga Conferência apenas na temporada 2021/22. Logo no ano seguinte, a Itália chegou perto de atingir essa meta ao colocar a Fiorentina na final da Liga Conferência, a Roma na decisão da Liga Europa e a Inter de Milão como finalista da Champions. Contudo, os italianos falharam na missão e viram o West Ham, o Sevilla e o Manchester City, respectivamente.

Dando continuidade a essa hegemonia, a temporada passada registrou outra dobradinha britânica expressiva. Na ocasião, o Chelsea conquistou a Liga Conferência, enquanto o Tottenham garantiu o título da Liga Europa. Apesar disso, o PSG frustrou os planos de um domínio total ao faturar a Champions League contra a Inter de Milão, logo após eliminar o próprio Arsenal na semifinal.

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Esse histórico de aparições frequentes serve como um reflexo direto do investimento e do nível técnico da Premier League no Velho Continente. Considerando as 15 decisões continentais disputadas desde 2022, a Inglaterra marcou presença com nove clubes diferentes e venceu cinco dessas finais. Isso inclui o triunfo recente do Aston Villa. Os outros títulos do período pertencem ao West Ham, Chelsea, Tottenham e Manchester City.

Paralelamente ao sucesso dos clubes, a seleção da Inglaterra também colhe frutos desse desenvolvimento ao alcançar as duas últimas finais da Eurocopa, em 2021 e 2024. Agora, os clubes carregam a responsabilidade de transformar a boa fase do país em uma soberania definitiva na Europa.

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