Por que as críticas a Abel Ferreira cresceram após derrota do Palmeiras na Libertadores

A derrota do Palmeiras por 1 a 0 para o Cerro Porteño na noite dessa quarta-feira (20), pela fase de grupos da Libertadores, endureceu o tom das cobranças sobre Abel Ferreira. Com o revés, torcedores entraram em “colisão” nas análises voltadas ao momento do clube, mas parte majoritária passou a questionar a perspectiva de trabalho do português à frente do Alviverde.

Além do jogo, o Alviverde também perdeu a liderança do Grupo F com o revés na Nubank Parque, em São Paulo. Isso porque o Palmeiras permaneceu com oito pontos e acabou superado pelo próprio Cerro Porteño, que chegou a nove. Sporting Cristal soma seis em terceiro lugar, e o Junior Barriquila é o lanterna, com quatro.

O Alviverde venceu dois dos últimos cinco jogos, empatou outros dois e perdeu apenas um, mas é o desempenho que tem incomodado torcedores. A revolta parte não só pelo coletivo, mas também pelas escolhas do técnico na utilização de algumas peças individuais.

“Felipe Anderson se destacava na Lazio. Andreas Pereira era selecionável no Fulham. Jhon Arias ídolo no Fluminense. Mas no Palmeiras NINGUÉM consegue jogar bem. Quando um aluno vai mal, a culpa pode ser dele. Quando a sala inteira vai mal, a culpa é do professor”, reclamou um torcedor.

Há, no entanto, quem discorde das análises e entenda que o técnico não pode se responsabilizar pelos erros individuais.

Verdade, culpa do Abel Flaco perder aquele gol de cabeça sem goleiro na pequena área.

Verdade, culpa do Abel Arias perder aquele gol de frente para o goleiro na linha da área chutando em cima dele.

Verdade, culpa do Abel que os selecionáveis Arias e Flaco não quiseram jogar,… — Alan Magalhaes (@alanmagalhaes) May 21, 2026

Abel tem culpa pelo esquema tático que não anda. Mas não é como se ele tivesse apagado a memória do Arias e ele tivesse esquecido de como se jogar. Hoje ele perdeu outro gol feito de frente pro gol e a culpa e toda dele. https://t.co/4NykSTicHX — Canela Seca (@CSeca57061) May 21, 2026

Ausência pesa, e modelo de jogo vira questão

Há quem diga que o rendimento caiu sobretudo após a lesão do camisa 9. “Com o investimento do Palmeiras, deveríamos ganhar muitos títulos, mas principalmente jogar bonito. Penso que com Diniz, o Palmeiras seria mais vitorioso. Sem o Vitor Roque, o time é muito pragmático e não parece que o Abel mude”.

Isso acontece pq a base do time é chutão pra frente, e o Roque é um tanque que briga em todas as bolas. Ele não sabe armar um time com um 9 fixo, assim como ele fez com o Rony ele faz com o Roque. Abel só sabe jogar de um jeito, adapta jogadores ao esquema e não o contrario. — Redondaro #FORABEL (@MFRedondaro) May 21, 2026

O Abel usa o Palmeiras de laboratório pra botar em prática as suas mirabolantes ideias, já ganhou bastante coisa, sim. Mas insiste num modelo de jogo que ele prefere ficar remendando, experimentando no mesmo molde. Isso não tem como verter os mesmos resultados. https://t.co/LQibeLEMZw — cansado (@cansadodasilva) May 21, 2026

Abel assume erros

Durante a coletiva de imprensa, o técnico reconheceu a atuação aquém da equipe e chamou a responsabilidade da derrota para si. Ele ainda lamentou o excesso de oportunidades desperdiçadas pelo sistema ofensivo.

“A responsabilidade máxima é sempre do treinador. Mas, como vocês viram, houve uma falta de inspiração. Foi um jogo ruim, temos que assumir”, declarou o técnico. Ele lamentou profundamente o excesso de oportunidades desperdiçadas pelos seus atacantes em momentos cruciais do confronto sul-americano.

O Palmeiras volta a campo neste sábado (23), às 21h, diante do Flamengo, no Maracanã. O duelo pode encurtar ainda mais a diferença para o rival carioca na liderança do Brasileirão, que atualmente é de quatro pontos.

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