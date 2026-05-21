Dorival pode ganhar reforço importante no São Paulo para duelo contra o Botafogo

O técnico Dorival Júnior pode ganhar um reforço importante para a sequência do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Recuperado de uma fratura no rosto, o volante Pablo Maia deve voltar a ficar à disposição neste sábado (23/5), no duelo contra o Botafogo, às 17h, no Morumbis.

O jogador já treina normalmente com o restante do elenco e tem utilizado uma máscara de proteção facial durante as atividades. Pablo Maia sofreu a lesão no início de abril, durante um treinamento, quando fraturou o nariz e parte da face, precisando passar por cirurgia.

Após cerca de um mês afastado, ele retornou aos trabalhos no último dia 11 e, desde então, tem avançado na recuperação física. A expectativa interna é de que esteja apto para ser relacionado já na próxima rodada.

A volta acontece em um momento importante para Dorival. Isso porque o volante Bobadilla está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não poderá atuar. Apesar de Luan aparecer como favorito para começar entre os titulares, Pablo Maia surge como opção relevante para o setor.

Quem ainda seguirá fora é Marcos Antônio. O meio-campista está em reta final de recuperação de uma lesão muscular no reto femoral, mas ainda não reúne condições de jogo. Com isso, completará seu 11º compromisso consecutivo como desfalque.

Depois do confronto contra o Botafogo, o São Paulo volta a campo na terça-feira (26/5), diante do Boston River, pela Copa Sul-Americana, antes de encerrar seu calendário pré-Copa do Mundo contra o Remo, no dia 31.

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