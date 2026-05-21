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Corinthians sofre transfer ban por dívida na contratação de José Martínez

Corinthians sofre transfer ban por dívida na contratação de José Martínez
Corinthians sofre transfer ban por dívida na contratação de José Martínez -

A Fifa aplicou nesta quinta-feira (21/5) um transfer ban ao Corinthians por conta de uma dívida relacionada à contratação do volante José Martínez, adquirido junto ao Philadelphia Union em 2024.

Com a punição, o clube paulista fica impedido de registrar novos jogadores por até três janelas de transferências. No entanto, a sanção pode ser retirada caso o Timão quite o débito com a equipe norte-americana.

José Martínez chegou ao Corinthians em agosto do ano passado, em uma das contratações feitas durante a gestão do ex-presidente Augusto Melo. A operação custou cerca de R$ 11 milhões, mas o clube pagou apenas parte do valor acordado.

Sem receber a maior parte da quantia, o Philadelphia Union acionou a Fifa, que analisou o caso e determinou a punição esportiva ao clube brasileiro.

A situação financeira do Corinthians, porém, pode gerar novos problemas nos próximos dias. O clube também possui uma dívida com o Talleres, referente à compra do meia Rodrigo Garro. O valor devido gira em torno de R$ 42 milhões.

Além disso, há um débito de aproximadamente R$ 6 milhões com o FC Midtjylland, da Dinamarca, pela contratação do volante Charles, o que aumenta a preocupação da diretoria com possíveis novas sanções internacionais.

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