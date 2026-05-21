Corinthians sofre transfer ban por dívida na contratação de José Martínez

A Fifa aplicou nesta quinta-feira (21/5) um transfer ban ao Corinthians por conta de uma dívida relacionada à contratação do volante José Martínez, adquirido junto ao Philadelphia Union em 2024.

Com a punição, o clube paulista fica impedido de registrar novos jogadores por até três janelas de transferências. No entanto, a sanção pode ser retirada caso o Timão quite o débito com a equipe norte-americana.

José Martínez chegou ao Corinthians em agosto do ano passado, em uma das contratações feitas durante a gestão do ex-presidente Augusto Melo. A operação custou cerca de R$ 11 milhões, mas o clube pagou apenas parte do valor acordado.

Sem receber a maior parte da quantia, o Philadelphia Union acionou a Fifa, que analisou o caso e determinou a punição esportiva ao clube brasileiro.

A situação financeira do Corinthians, porém, pode gerar novos problemas nos próximos dias. O clube também possui uma dívida com o Talleres, referente à compra do meia Rodrigo Garro. O valor devido gira em torno de R$ 42 milhões.

Além disso, há um débito de aproximadamente R$ 6 milhões com o FC Midtjylland, da Dinamarca, pela contratação do volante Charles, o que aumenta a preocupação da diretoria com possíveis novas sanções internacionais.

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