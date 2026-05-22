Excesso de cartões consecutivos vira principal rival do Vasco na temporada

O Vasco enfrenta uma grave crise de indisciplina na temporada de 2026. Pelo terceiro jogo consecutivo, o time carioca perdeu um jogador por expulsão e, consequentemente, assistiu à ruína de sua estratégia em campo. Dessa vez, os comandados de Renato Gaúcho sofreram uma virada por 3 a 1 diante do Olimpia, em partida válida pela Copa Sul-Americana.

O lance crucial da instabilidade ocorreu quando o placar ainda registrava igualdade por 1 a 1, momento em que João Vitor Mutano recebeu o cartão vermelho direto após aplicar uma solada forte em Alfonso.

Com esse novo incidente, o clube de São Januário agora contabiliza oito expulsões no ano, sendo que seis delas aconteceram sob a gestão do técnico Renato Gaúcho. Antes do tropeço em solo paraguaio, o elenco cruzmaltino já vinha demonstrando o mesmo nervosismo nas partidas anteriores.

Pelo Campeonato Brasileiro, por exemplo, Cuesta deixou o gramado mais cedo ao desferir um carrinho em Allex aos 46 minutos do segundo tempo. Embora aquela exclusão não tenha alterado o destino do confronto, visto que o Internacional já goleava por 4 a 1 no Beira-Rio, o sinal de alerta acendeu na Colina.

Logo em seguida, o problema se repetiu em outra competição nacional e trouxe prejuízos ainda maiores. Pela Copa do Brasil, Thiago Mendes desferiu uma cotovelada no adversário com o placar empatado em 2 a 2 e acabou expulso de forma direta.

Além disso, o revés contra o Olimpia representou a segunda vez em que a equipe terminou com menos atletas em campo nesta edição da Sul-Americana. Anteriormente, em um duelo repleto de arbitragem confusa e decisões polêmicas em São Januário, JP e Cuesta receberam o cartão vermelho contra o Audax Italiano. Com apenas nove jogadores, o Vasco não resistiu à pressão dos chilenos e permitiu a virada por 2 a 1 na ocasião.

Expulsão decisiva no Vasco

A história se repetiu de forma quase idêntica nesta quarta-feira, quando Mutano cometeu uma infração completamente imprudente ao dar uma solada. Imediatamente após a saída do defensor vascaíno, os paraguaios aumentaram o volume de jogo e marcaram dois gols na reta final para consolidar a vitória e assegurar a liderança isolada do Grupo G.

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Para agravar o cenário de descontrole, o auxiliar técnico Marcelo Salles também protestou de maneira excessiva no banco de reservas. Ele foi mais um a receber o cartão vermelho da arbitragem.

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