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Excesso de cartões consecutivos vira principal rival do Vasco na temporada

Excesso de cartões consecutivos vira principal rival do Vasco na temporada
Excesso de cartões consecutivos vira principal rival do Vasco na temporada -

O Vasco enfrenta uma grave crise de indisciplina na temporada de 2026. Pelo terceiro jogo consecutivo, o time carioca perdeu um jogador por expulsão e, consequentemente, assistiu à ruína de sua estratégia em campo. Dessa vez, os comandados de Renato Gaúcho sofreram uma virada por 3 a 1 diante do Olimpia, em partida válida pela Copa Sul-Americana.

O lance crucial da instabilidade ocorreu quando o placar ainda registrava igualdade por 1 a 1, momento em que João Vitor Mutano recebeu o cartão vermelho direto após aplicar uma solada forte em Alfonso.

Com esse novo incidente, o clube de São Januário agora contabiliza oito expulsões no ano, sendo que seis delas aconteceram sob a gestão do técnico Renato Gaúcho. Antes do tropeço em solo paraguaio, o elenco cruzmaltino já vinha demonstrando o mesmo nervosismo nas partidas anteriores.

Pelo Campeonato Brasileiro, por exemplo, Cuesta deixou o gramado mais cedo ao desferir um carrinho em Allex aos 46 minutos do segundo tempo. Embora aquela exclusão não tenha alterado o destino do confronto, visto que o Internacional já goleava por 4 a 1 no Beira-Rio, o sinal de alerta acendeu na Colina.

Logo em seguida, o problema se repetiu em outra competição nacional e trouxe prejuízos ainda maiores. Pela Copa do Brasil, Thiago Mendes desferiu uma cotovelada no adversário com o placar empatado em 2 a 2 e acabou expulso de forma direta.

Além disso, o revés contra o Olimpia representou a segunda vez em que a equipe terminou com menos atletas em campo nesta edição da Sul-Americana. Anteriormente, em um duelo repleto de arbitragem confusa e decisões polêmicas em São Januário, JP e Cuesta receberam o cartão vermelho contra o Audax Italiano. Com apenas nove jogadores, o Vasco não resistiu à pressão dos chilenos e permitiu a virada por 2 a 1 na ocasião.

Expulsão decisiva no Vasco

A história se repetiu de forma quase idêntica nesta quarta-feira, quando Mutano cometeu uma infração completamente imprudente ao dar uma solada. Imediatamente após a saída do defensor vascaíno, os paraguaios aumentaram o volume de jogo e marcaram dois gols na reta final para consolidar a vitória e assegurar a liderança isolada do Grupo G.

LEIA MAIS: Ainda suspenso, Renato Gaúcho analisa derrota do Vasco na Sul-Americana

Para agravar o cenário de descontrole, o auxiliar técnico Marcelo Salles também protestou de maneira excessiva no banco de reservas. Ele foi mais um a receber o cartão vermelho da arbitragem.

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João Vitor Fonseca (mutano)
João Vitor Fonseca (mutano) João Gabriel Alves/Vasco
Renato Gaúcho
Renato Gaúcho Matheus Lima / Vasco
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