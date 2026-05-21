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Ferroviária encerra vínculo com maqueiro acusado de misoginia contra atleta do São Paulo

Ferroviária encerra vínculo com maqueiro acusado de misoginia contra atleta do São Paulo
Ferroviária encerra vínculo com maqueiro acusado de misoginia contra atleta do São Paulo -

A denúncia da jogadora do São Paulo contra um maqueiro durante a semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20 levou a Ferroviária a encerrar o vínculo com o profissional. O episódio aconteceu na quarta-feira (20), na Fonte Luminosa, em Araraquara, durante a partida entre as equipes.

Em comunicado oficial, o clube afirmou que o homem atuava apenas de forma pontual em dias de jogos e não integrava o quadro fixo de funcionários. A Ferroviária também informou que decidiu desligá-lo imediatamente depois da ocorrência.

Na mesma nota, a equipe declarou que pretende reforçar os processos de orientação e fiscalização das pessoas que trabalham em partidas no estádio. A Ferroviária ainda reconheceu a responsabilidade pelo ocorrido e se desculpou diretamente com a atleta e com o São Paulo.

“O clube reconhece que o episódio ocorreu em seu evento e assume a responsabilidade de garantir que situações desta natureza não se repitam”, afirmou em trecho do pronunciamento.

Atleta do São Paulo denuncia misoginia

Segundo a súmula da partida, a zagueira Sarah Aysha denunciou à arbitragem, aos 48 minutos, uma série de xingamentos por parte do maqueiro. A defensora ainda disse ter sido chamada de “biscate” pelo homem. Diante da denúncia, a árbitra Talita Ximenes de Freitas acionou o protocolo antirracismo e misoginia.

Posteriormente, Talita perguntou se a defensora teria condições de continuar em campo. Sarah respondeu que conseguiria seguir, mas chorou no banco de reservas e passou mal antes de retornar ao gramado. Pouco depois da confusão, o maqueiro deixou o estádio.

Sarah também denunciou o caso publicamente após o jogo. “A gente está numa categoria de base. Estamos aqui para aprender e, num momento daquele, o cara me mandar tomar no c….e me chamar de biscate? Inadmissível. A gente está treinando todo dia, o ano inteiro treinando longe da família para chegar um cara e me chamar de biscate fora do campo”, declarou.

O São Paulo afirmou que “não tolera nenhum tipo de preconceito e aguarda que as autoridades cumpram com sua responsabilidade”. O clube também informou que dará suporte à atleta e acrescentou que “o futebol feminino é gigante”.

Nota na íntegra

“A Ferroviária SAF vem se pronunciar sobre o episódio ao final da partida entre Ferroviária e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. O indivíduo envolvido prestava serviço pontual ao clube. Diante da gravidade da conduta, o vínculo foi encerrado de imediato.

O clube reconhece que o episódio ocorreu em seu evento e assume a responsabilidade de garantir que situações desta natureza não se repitam. Para isso, os procedimentos de orientação e supervisão aplicáveis às equipes que atuam em dias de jogo estarão revistos e intensificados.

A Ferroviária lamenta o ocorrido e pede desculpas à atleta afetada e ao São Paulo Futebol Clube”.

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