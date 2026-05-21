Ferroviária encerra vínculo com maqueiro acusado de misoginia contra atleta do São Paulo

A denúncia da jogadora do São Paulo contra um maqueiro durante a semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20 levou a Ferroviária a encerrar o vínculo com o profissional. O episódio aconteceu na quarta-feira (20), na Fonte Luminosa, em Araraquara, durante a partida entre as equipes.

Em comunicado oficial, o clube afirmou que o homem atuava apenas de forma pontual em dias de jogos e não integrava o quadro fixo de funcionários. A Ferroviária também informou que decidiu desligá-lo imediatamente depois da ocorrência.

Na mesma nota, a equipe declarou que pretende reforçar os processos de orientação e fiscalização das pessoas que trabalham em partidas no estádio. A Ferroviária ainda reconheceu a responsabilidade pelo ocorrido e se desculpou diretamente com a atleta e com o São Paulo.

“O clube reconhece que o episódio ocorreu em seu evento e assume a responsabilidade de garantir que situações desta natureza não se repitam”, afirmou em trecho do pronunciamento.

Atleta do São Paulo denuncia misoginia

Segundo a súmula da partida, a zagueira Sarah Aysha denunciou à arbitragem, aos 48 minutos, uma série de xingamentos por parte do maqueiro. A defensora ainda disse ter sido chamada de “biscate” pelo homem. Diante da denúncia, a árbitra Talita Ximenes de Freitas acionou o protocolo antirracismo e misoginia.

Posteriormente, Talita perguntou se a defensora teria condições de continuar em campo. Sarah respondeu que conseguiria seguir, mas chorou no banco de reservas e passou mal antes de retornar ao gramado. Pouco depois da confusão, o maqueiro deixou o estádio.

Sarah também denunciou o caso publicamente após o jogo. “A gente está numa categoria de base. Estamos aqui para aprender e, num momento daquele, o cara me mandar tomar no c….e me chamar de biscate? Inadmissível. A gente está treinando todo dia, o ano inteiro treinando longe da família para chegar um cara e me chamar de biscate fora do campo”, declarou.

O São Paulo afirmou que “não tolera nenhum tipo de preconceito e aguarda que as autoridades cumpram com sua responsabilidade”. O clube também informou que dará suporte à atleta e acrescentou que “o futebol feminino é gigante”.

Nota na íntegra

“A Ferroviária SAF vem se pronunciar sobre o episódio ao final da partida entre Ferroviária e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. O indivíduo envolvido prestava serviço pontual ao clube. Diante da gravidade da conduta, o vínculo foi encerrado de imediato.

O clube reconhece que o episódio ocorreu em seu evento e assume a responsabilidade de garantir que situações desta natureza não se repitam. Para isso, os procedimentos de orientação e supervisão aplicáveis às equipes que atuam em dias de jogo estarão revistos e intensificados.

A Ferroviária lamenta o ocorrido e pede desculpas à atleta afetada e ao São Paulo Futebol Clube”.

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