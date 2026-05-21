Paquetá mostra fome de títulos pelo Flamengo ao comentar ida à Copa

Um dos 26 nomes presentes na lista do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, o meia Lucas Paquetá irá para a sua segunda Copa do Mundo. E, após a vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Estudiantes (ARG), na última quarta-feira (20/5), no Maracanã, pela Libertadores, o camisa 20 falou sobre a sensação de estar na convocação do treinador italiano. Sincero, porém, Paquetá revelou aos jornalistas que não se sente com “missão cumprida”.

Afinal, ele detalhou que ainda tem muito o que fazer pelo clube do coração. Segundo o próprio, apesar de todo o carinho recebido desde sua chegada, no fim de janeiro de 2026, ele ainda sonha em ser campeão pelo Flamengo.

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“(Missão cumprida?) Não, não. Claro que não. Acho que o meu carinho, o amor que eu recebi, o acolhimento, era o que eu esperava. Isso sim eu encontrei, mas obviamente eu tenho sonhos a cumprir aqui, de vencer com essa camisa. Então a gente vai trabalhar muito para que esse sonho seja realizado”, afirmou na zona mista.

Contratado por preço recorde na história do futebol brasileiro (cerca de R$ 260 milhões) junto ao West Ham (ING), Paquetá já tem 22 partidas pelo Flamengo na temporada. Ao todo, foram 15 como titular, anotando sete gols. Recentemente, ficou um tempo fora por lesão na coxa esquerda, sendo desfalque por quase um mês. Às vésperas da apresentação à Seleção, porém, o craque já está 100% fisicamente.

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