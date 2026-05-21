Artur Jorge avalia mudanças no Cruzeiro contra a Chapecoense

O Cruzeiro voltou aos treinos na manhã desta quinta-feira (21),, na Toca da Raposa 2, após o empate com o Boca Juniors na terça, na Bombonera, pela Libertadores. O próximo compromisso da equipe será no domingo (24), às 16h, diante da Chapecoense, no Mineirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Com apenas três dias de preparação até a partida, o técnico Artur Jorge deve promover mudanças na equipe titular. A comissão técnica monitora o desgaste físico de alguns atletas, especialmente em meio à sequência pesada de jogos e à proximidade do confronto com o Barcelona de Guayaquil.

Arroyo é desfalque confirmado

O treinador português terá um problema certo para o confronto no Gigante da Pampulha. O atacante Keny Arroyo está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo no empate contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. Com o equatoriano fora, o treinador português tem diferentes alternativas para o setor ofensivo em sua mesa.

Diante do Boca, o escolhido foi Bruno Rodrigues, mas outros nomes aparecem como opções, entre eles Luis Sinisterra, Kaique Kenji, Wanderson, Marquinhos e Néiser Villareal. O Cruzeiro, dessa forma, avalia a possibilidade de preservar alguns jogadores considerados fundamentais.

Entre os atletas que podem iniciar no banco estão Fabrício Bruno, Fagner, Lucas Romero, Matheus Pereira e Kaio Jorge. Os jogadores menos utilizados podem ganhar espaço diante da Chapecoense. Desse modo, nomes como Lucas Villalba, Japa, Rhuan Gabriel e Chico da Costa aparecem como candidatos a receber oportunidades no time titular.

Além disso, o planejamento da comissão técnica também leva em consideração o confronto decisivo da próxima semana pela Libertadores. Na quinta-feira (28), o Cruzeiro recebe o Barcelona de Guayaquil, no Mineirão, em duelo que pode garantir a classificação para as oitavas de final.

Embora esteja na lanterna do Brasileirão, com apenas nove pontos em 15 rodadas, a Chape chega embalada após eliminar o Botafogo da Copa do Brasil. O time venceu o clube carioca por 2 a 0, na Arena Condá, e tenta usar o resultado como impulso para reagir também no campeonato.

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