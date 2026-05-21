Kings League confirma Itália como sede do Mundial de Clubes de 2026

A Kings League anunciou oficialmente nesta quinta-feira (21/5) que a Itália será a sede do Mundial de Clubes da modalidade. O torneio acontece em Milão, entre os dias 26 de julho e 1º de agosto. O torneio vai reunir 16 equipes de diferentes ligas do ecossistema global da competição em uma semana marcada por jogos, entretenimento e experiências imersivas para os fãs.

A edição contará com equipes comandadas por grandes nomes do futebol e do entretenimento digital. É os casos de Neymar, Lamine Yamal, Kelvin Oliveira, Ibai Llanos e DjMaRiiO, reforçando o caráter global e midiático do torneio.

A escolha da Itália acontece após o sucesso da Kings League Italy, lançada no ano passado. Segundo a organização, a competição registrou forte engajamento da comunidade, grande repercussão digital e excelente recepção entre torcedores, criadores de conteúdo e parceiros comerciais.

Os representantes brasileiros também já estão definidos. A Furia vai por ser campeão da Kings Cup América no ano passado. Além disso, o Desimpain e o G3X, campeão e vice da Kings League Brasil de 2026, também tem o seu lugar assegurado.

Aliás, a competição já se consolidou como um dos principais eventos do calendário da Kings League. A primeira edição foi disputada no México, em 2024, enquanto a segunda aconteceu em Paris, em 2025, com números recordes. Afinal, mais de 102 milhões de espectadores nas transmissões ao vivo, 1,4 bilhão de impressões e 950 milhões de visualizações nas redes sociais.

Por fim, a organização informou que mais detalhes sobre a arena, formato da competição e venda de ingressos vão estar sendo divulgados nas próximas semanas.

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