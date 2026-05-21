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Kings League confirma Itália como sede do Mundial de Clubes de 2026

Kings League confirma Itália como sede do Mundial de Clubes de 2026
Kings League confirma Itália como sede do Mundial de Clubes de 2026 -

A Kings League anunciou oficialmente nesta quinta-feira (21/5) que a Itália será a sede do Mundial de Clubes da modalidade. O torneio acontece em Milão, entre os dias 26 de julho e 1º de agosto. O torneio vai reunir 16 equipes de diferentes ligas do ecossistema global da competição em uma semana marcada por jogos, entretenimento e experiências imersivas para os fãs.

A edição contará com equipes comandadas por grandes nomes do futebol e do entretenimento digital. É os casos de Neymar, Lamine Yamal, Kelvin Oliveira, Ibai Llanos e DjMaRiiO, reforçando o caráter global e midiático do torneio.

A escolha da Itália acontece após o sucesso da Kings League Italy, lançada no ano passado. Segundo a organização, a competição registrou forte engajamento da comunidade, grande repercussão digital e excelente recepção entre torcedores, criadores de conteúdo e parceiros comerciais.

Os representantes brasileiros também já estão definidos. A Furia vai por ser campeão da Kings Cup América no ano passado. Além disso, o Desimpain e o G3X, campeão e vice da Kings League Brasil de 2026, também tem o seu lugar assegurado.

Aliás, a competição já se consolidou como um dos principais eventos do calendário da Kings League. A primeira edição foi disputada no México, em 2024, enquanto a segunda aconteceu em Paris, em 2025, com números recordes. Afinal, mais de 102 milhões de espectadores nas transmissões ao vivo, 1,4 bilhão de impressões e 950 milhões de visualizações nas redes sociais.

Por fim, a organização informou que mais detalhes sobre a arena, formato da competição e venda de ingressos vão estar sendo divulgados nas próximas semanas.

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