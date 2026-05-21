CBF lança canal oficial no WhatsApp para se aproximar de torcedores

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira (21) uma inovação na sua comunicação com os torcedores. A entidade lançou um canal oficial no aplicativo WhatsApp, para compartilhar conteúdos, notícias e transmissões feitas em suas redes.

Por meio dele, a CBF também irá compartilhar conteúdos exclusivos, como fotos, vídeos e entrevistas com personagens do futebol brasileiro. Além disso, a plataforma estará presente na cobertura da Copa do Mundo, com a chegada dos jogadores convocados à Granja Comary no próximo dia 27.

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A iniciativa é mais um avanço na modernização da comunicação da entidade. Desde o ano passado, a CBF intensificou transmissões em seu canal no YouTube, tendo exibido em 2026 mais de 200 conteúdos ao vivo. Além disso, a entidade transmitindo os jogos do Brasileirão Feminino Sub-20 e da Copa do Brasil Feminina.

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