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CBF lança canal oficial no WhatsApp para se aproximar de torcedores

CBF lança canal oficial no WhatsApp para se aproximar de torcedores
CBF lança canal oficial no WhatsApp para se aproximar de torcedores -

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira (21) uma inovação na sua comunicação com os torcedores. A entidade lançou um canal oficial no aplicativo WhatsApp, para compartilhar conteúdos, notícias e transmissões feitas em suas redes.

Por meio dele, a CBF também irá compartilhar conteúdos exclusivos, como fotos, vídeos e entrevistas com personagens do futebol brasileiro. Além disso, a plataforma estará presente na cobertura da Copa do Mundo, com a chegada dos jogadores convocados à Granja Comary no próximo dia 27.

 

 

Um post compartilhado por CBF • Seleção Brasileira de Futebol (@brasil)

A iniciativa é mais um avanço na modernização da comunicação da entidade. Desde o ano passado, a CBF intensificou transmissões em seu canal no YouTube, tendo exibido em 2026 mais de 200 conteúdos ao vivo. Além disso, a entidade transmitindo os jogos do Brasileirão Feminino Sub-20 e da Copa do Brasil Feminina.

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