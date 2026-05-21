São Paulo anuncia a rescisão de contrato com Dória

Dória não é mais jogador do São Paulo. O clube rescindiu o contrato do zagueiro, que havia relatado desconforto com ameaças recebidas por ele e por familiares nas redes sociais. Os ataques teriam se intensificado após falhas do defensor na derrota para o Fluminense, pelo Brasileirão, e no empate diante do Millonarios, pela Copa Sul-Americana. Além disso, ele relatou que passa por grave problema de saúde na família.

Com a rescisão do vínculo contratual, Dória receberá somente valores proporcionais ao período que já cumpriu atuando pelo São Paulo. O defensor foi anunciado no início desta temporada e possuía compromisso até dezembro de 2027.

Nas últimas semanas, ganhou espaço na equipe por conta dos problemas defensivos do elenco. Especialmente após o afastamento de Arboleda por indisciplina e a lesão de Rafael Toloi. Titular com Roger Machado, ele também começou jogando na reestreia de Dorival Júnior.

Contudo, no duelo contra o Fluminense, no Maracanã, um passe errado do zagueiro originou o gol da vitória da equipe carioca. Já na partida diante do Millonarios, no Morumbis, pela Copa Sul-Americana, errou um corte em um lance que terminou no gol de empate do time colombiano. Aliás, minutos depois, fez um pênalti que acabou desperdiçado por Contreras.

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