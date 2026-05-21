Anitta lança ‘Goals’, uma das músicas da Copa do Mundo de 2026

Nesta quinta-feira, dia 21, a FIFA anunciou mais uma faixa especial para a Copa do Mundo de 2026. Ao lado do rapper nigeriano Rema e de Lisa, do BLACKPINK, a cantora brasileira Anitta lançou a música ‘Goals’, já disponível em todas as plataformas digitais de streaming.

Anitta, LISA e Rema se uniram em uma vibrante colaboração global que mistura pop latino, K-pop e Afrobeats em uma celebração cheia de energia. A produção da faixa também conta com a participação do brasileiro Tropkillaz, ao lado de outros nomes como Cirkut, Pink Slip e Bava.

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“Minha ligação com a Copa do Mundo é profundamente emocional. Afinal, sou brasileira, então é claro que tenho lembranças maravilhosas ligadas ao torneio. É incrivelmente especial poder agora contribuir para a sua história, colaborando com a LISA e o Rema em Goals! Sou muito grata por esta oportunidade”, disse Anitta em comunicado divulgado pela FIFA.

Além de estar no álbum musical oficial da Copa do Mundo, Anitta também estará presente como uma das atrações da cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026. A brasileira estará presente no evento de Los Angeles, na estreia dos Estados Unidos na competição, diante do Paraguai, no dia 12 de junho, ao lado de Katy Perry e J Balvin.

A Copa do Mundo de 2026 também conta com outra grande artista com uma música tema. Shakira, que recentemente esteve no Rio de Janeiro para um megashow em Copacabana, também lançou a faixa “Dai Dai”, junto com Burna Boy. O clipe foi produzido e gravado no Estádio do Maracanã.

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