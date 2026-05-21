Atlético muda base da equipe contra o Cienciano, pela Sul-Americana

O Atlético entra em campo diante do Cienciano, pela quinta rodada da Sul-Americana, com uma formação diferente da utilizada no último encontro. No duelo em Cusco, no Peru, o técnico Eduardo Domínguez ainda buscava consolidar sua equipe ideal e optou por preservar alguns titulares por causa da sequência da temporada.

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O treinador, na ocasião, mandou a campo um time alternativo formado por Everson, Preciado, Ivan Román, Junior Alonso, Pascini, Tomas Pérez, Alexsander, Igor Gomes, Gustavo Scarpa, Reinier e Dudu. Menos de um mês depois, por outro lado, o cenário mudou completamente. Dos jogadores que iniciaram aquele duelo, apenas Everson e Alonso devem ser titulares na Arena MRV.

Mudanças alteraram cenário do elenco

Com o avanço do trabalho de Eduardo Domínguez, alguns atletas perderam espaço dentro do elenco alvinegro. Reinier e Dudu, por exemplo, deixaram de ser opções frequentes entre os titulares. Já Gustavo Scarpa está fora do confronto. Enquanto isso, outros nomes passaram a ganhar protagonismo nas últimas semanas.

No Peru, Domínguez também acionou Luís Gustavo, Iseppe, Bernard, Alan Minda e Cauã Soares. Entre eles, Bernard e Minda conseguiram se destacar e atualmente aparecem como peças importantes na estrutura da equipe. O treinador argentino, aliás, vem promovendo ajustes constantes no sistema ofensivo, principalmente após a sequência recente de partidas importantes.

A situação do Grupo B mantém o Atlético pressionado. O Cienciano lidera a chave com sete pontos, enquanto Puerto Cabello soma seis e o Juventud aparece com cinco. O Galo ocupa a última colocação, com quatro pontos conquistados. Dessa maneira, um tropeço em casa pode complicar de vez o caminho alvinegro rumo ao mata-mata da competição continental.

O duelo contra o Cienciano ganhou peso para o Atlético dentro da competição. O Galo precisa vencer para seguir com chances reais de classificação na Sul-Americana. No entanto, caso queira a classificação direta, precisa da vitória. Além disso, o clube tenta transformar a Arena MRV em um fator decisivo nesta reta da fase de grupos.

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