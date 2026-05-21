Bruna Biancardi recusa projeto da Globo para apostar em cobertura própria da Copa

A ausência de Bruna Biancardi no especial “Convocadas”, da TV Globo, voltou a repercutir nesta semana após o programa “Atualiza Já”, da LeoDias TV, revelar novos detalhes sobre a decisão da influenciadora.

Segundo informações divulgadas pelo portal, Bruna recusou participar do projeto da emissora porque pretende realizar uma cobertura própria da Copa do Mundo em suas redes sociais. Além disso, a influenciadora, casada com Neymar Jr, convocado para defender a Seleção Brasileira, quer produzir conteúdos exclusivos dos bastidores do torneio.

A estratégia de Bruna, inclusive, envolve mostrar momentos da rotina do jogador durante a competição. Dessa forma, ela busca fortalecer ainda mais sua marca pessoal durante o Mundial.

Ainda de acordo com o portal, a influenciadora decidiu apostar em uma cobertura mais autoral e independente, acompanhando de perto toda a trajetória de Neymar na Copa do Mundo. Por isso, Bruna preferiu não integrar o formato coletivo do “Convocadas”, atração da Globo que reunirá mulheres ligadas ao universo do futebol.

Até o momento, nem Bruna Biancardi nem a TV Globo comentaram oficialmente o assunto.

Bruna Biancardi fica fora de programa da Globo sobre mulheres de jogadores

A Globo estreará o programa “Convocadas”, produção voltada para mostrar a rotina das mulheres dos jogadores de futebol durante a Copa do Mundo.

Luciele Di Camargo, esposa do ex-jogador e comentarista Denílson, comandará a atração. Além disso, o programa pretende mostrar o dia a dia dessas mulheres, destacando maternidade, negócios, viagens e a pressão vivida no ambiente do futebol.

Entre os nomes confirmados estão Natalia Belloli, esposa de Raphinha, Carol Cabrino, esposa de Marquinhos, Duda Fournier, esposa de Lucas Paquetá, Ana Lídia, esposa de Bruno Guimarães, e Tainá Castro, esposa de Militão.

A Globo exibirá “Convocadas” após “Guerreiros do Sol”, com episódios de 45 minutos.

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