Confira os convocados do Egito para a Copa do Mundo

O Egito anunciou na noite desta quarta-feira (20) a sua lista de convocados para a Copa do Mundo. O técnico Hossam Hassan chamou 27 jogadores, que iniciarão a preparação no país. No dia 28, a seleção terá um amistoso contra a Rússia, no Cairo, no dia 28, quando um jogador será cortado. Inclusive, os atletas já começaram a se apresentar nesta quinta (21).
Após retornar de lesão na última semana, Mohamed Salah, que se despede dos Reds no próximo domingo (24), está confirmado. Outro nome de peso que atua na Premier League é de Omar Marmoush, do Manchester City, que está na lista. O técnico também convocou o jovem Hamza Abdelkarim, de 18 anos, que atua no Barcelona B e defenderá os Faraós pela primeira vez.
Com quatro goleiros, a expectativa é que Hassan escolha um jogador da posição para ser cortado antes da viagem para a América do Norte. Inclusive, a convocação chama a atenção a presença de atletas que atuam no futebol local: 18, no total. Além disso, há homenagens para ídolos brasileiros, como os meias Nabil Emad Dunga e o atacante Mostafa Abdel-Raouf Ziko.
O Egito está no Grupo G da Copa, junto com Bélgica, Nova Zelãndia e Irã. Além do amistoso contra a Rússia, os Faraós encaram o Brasil antes do Mundial. A estreia egípcia no torneio será no dia 15, contra os Red Devils.
Confira a convocação do Egito:
Goleiros
Mohamed El Shenawy – Al Ahly
Mostafa Shobeir – Al Ahly
El Mahdi Soliman – Zamalek
Mohamed Ala – El Gouna
Defensores
Mohamed Hani – Al Ahly
Tarek Hamed – ZED FC
Hamdi Fathy – Al-Wakrah (CAT)
Ramy Rabia – Al Ain (EAU)
Yasser Ibrahim – Al Ahly
Hossam Abdel-Maguid – Zamalek
Mohamed Abdel-Moniem – Nice (FRA)
Ahmed Fotouh – Zamalek
Karim Hafez – Pyramids
Meias
Marwan Attia – Al Ahly
Mohand Lashin – Pyramids
Nabil Emad Dunga – Al-Najma (ARA)
Mahmoud Saber – ZED FC
Ahmed Sayed Zizo – Al Ahly
Imam Ashour – Al Ahly
Mostafa Abdel-Raouf Ziko – Pyramids
Atacantes
Mohamed Salah – Liverpool (ING)
Omar Marmoush – Manchester City (ING)
Mahmoud Trezeguet – Al Ahly
Ibrahim Adel – Nordsjælland (DIN)
Haithem Hassan – Real Oviedo (ESP)
Akram Tawfiq – Al Ahly
Hamza Abdel-Karim – Barcelona B (ESP)
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