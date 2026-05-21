Confira os convocados do Egito para a Copa do Mundo

O Egito anunciou na noite desta quarta-feira (20) a sua lista de convocados para a Copa do Mundo. O técnico Hossam Hassan chamou 27 jogadores, que iniciarão a preparação no país. No dia 28, a seleção terá um amistoso contra a Rússia, no Cairo, no dia 28, quando um jogador será cortado. Inclusive, os atletas já começaram a se apresentar nesta quinta (21).

Após retornar de lesão na última semana, Mohamed Salah, que se despede dos Reds no próximo domingo (24), está confirmado. Outro nome de peso que atua na Premier League é de Omar Marmoush, do Manchester City, que está na lista. O técnico também convocou o jovem Hamza Abdelkarim, de 18 anos, que atua no Barcelona B e defenderá os Faraós pela primeira vez.

Com quatro goleiros, a expectativa é que Hassan escolha um jogador da posição para ser cortado antes da viagem para a América do Norte. Inclusive, a convocação chama a atenção a presença de atletas que atuam no futebol local: 18, no total. Além disso, há homenagens para ídolos brasileiros, como os meias Nabil Emad Dunga e o atacante Mostafa Abdel-Raouf Ziko.

O Egito está no Grupo G da Copa, junto com Bélgica, Nova Zelãndia e Irã. Além do amistoso contra a Rússia, os Faraós encaram o Brasil antes do Mundial. A estreia egípcia no torneio será no dia 15, contra os Red Devils.

Confira a convocação do Egito:

Goleiros

Mohamed El Shenawy – Al Ahly

Mostafa Shobeir – Al Ahly

El Mahdi Soliman – Zamalek

Mohamed Ala – El Gouna



Defensores

Mohamed Hani – Al Ahly

Tarek Hamed – ZED FC

Hamdi Fathy – Al-Wakrah (CAT)

Ramy Rabia – Al Ain (EAU)

Yasser Ibrahim – Al Ahly

Hossam Abdel-Maguid – Zamalek

Mohamed Abdel-Moniem – Nice (FRA)

Ahmed Fotouh – Zamalek

Karim Hafez – Pyramids

Meias

Marwan Attia – Al Ahly

Mohand Lashin – Pyramids

Nabil Emad Dunga – Al-Najma (ARA)

Mahmoud Saber – ZED FC

Ahmed Sayed Zizo – Al Ahly

Imam Ashour – Al Ahly

Mostafa Abdel-Raouf Ziko – Pyramids

Atacantes

Mohamed Salah – Liverpool (ING)

Omar Marmoush – Manchester City (ING)

Mahmoud Trezeguet – Al Ahly

Ibrahim Adel – Nordsjælland (DIN)

Haithem Hassan – Real Oviedo (ESP)

Akram Tawfiq – Al Ahly

Hamza Abdel-Karim – Barcelona B (ESP)

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