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Xsports bate recorde de audiência com convocação da Seleção Brasileira

Xsports bate recorde de audiência com convocação da Seleção Brasileira
Xsports bate recorde de audiência com convocação da Seleção Brasileira -

A Xsports, emissora 100% esportiva da TV aberta, alcançou números expressivos de audiência na última segunda-feira (18) durante a transmissão da convocação da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. Segundo dados do Painel Nacional de Televisão (PNT), o canal atingiu 2,8 milhões de espectadores em um único dia e igualou a maior marca da história da emissora.

Além disso, a cobertura especial do Central Xsports, comandada por Lucca Dutra, Pedro Oliveira, Rodrigo Seraphim e pelo recém-chegado Pedro Cunha, colocou a emissora na liderança entre os canais sem direitos de transmissão da Copa do Mundo.

Ao mesmo tempo, a atração superou 2 milhões de espectadores únicos e registrou o maior desempenho da história do programa e da própria Xsports. Assim, o resultado também serviu como termômetro para a cobertura especial que a emissora prepara para o Mundial na TV aberta.

“A resposta do público à convocação superou as nossas expectativas e chancelou o peso do projeto inédito que estamos trazendo para a TV aberta. Alcançar marcas tão expressivas e estar entre as líderes de audiência entre as plataformas sem direitos de transmissão prova a relevância e a força da Xsports. Esse engajamento é o verdadeiro termômetro de que o público e as marcas estão prontos para ‘respirar Copa’ conosco ao longo de todo o torneio”, afirma Thiago Garcia, diretor comercial da Xsports.

Além do recorde histórico, a emissora ainda conquistou 570 mil novos espectadores em um único dia. Com isso, alcançou o segundo maior crescimento desde a estreia do canal, em agosto de 2025.

Xsports prepara cobertura especial para a Copa do Mundo

O sucesso da cobertura da convocação da Seleção Brasileira antecipou, portanto, o grande projeto que a Xsports prepara para a Copa do Mundo de 2026.

Pela primeira vez na TV aberta, a emissora dedicará quase 100% da programação ao torneio. Além disso, apostará em cobertura hard news durante 24 horas por dia. Ao mesmo tempo, o canal terá mais de 15 correspondentes espalhados pelo Brasil e pelos países-sede.

A programação ainda contará com análises táticas, debates, conteúdos históricos e dinâmicas interativas. Dessa forma, a Xsports pretende aproximar ainda mais o público do Mundial.

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