Flamengo joga mal, mas vence cera e mau futebol

Muslera, o goleiro gigante uruguaio, fez cera à vontade, e deu a Pedro, de graça, o gol que levou o Flamengo, que jogou discretamente, à vitória de 1 a 0 sobre o Estudiantes de La Plat.Assim, garantindo vaga do clube carioca na próxima fase da Libertadores sem precisar da decisão sobre os pontos contra o Independiente Medellín. Paquetá, que entrou na metade da etapa derradeira, deu mais gás ao Rubro-Negro, que não estava vendo a cor da bola.

O Estudiantes, ao contrário do previsto, começou jogando para frente, ameaçando o Flamengo, lento e dispersivo, que não conseguia jogar. Aos 13 minutos, Nuñez cabeceou à direita de Rossi, rente à trave. E os argentinos tiveram três escanteios consecutivos a favor. No entanto, aos 35, Meza derrubou Bruno Henrique na área, e a arbitragem deu e tirou o pênalti, que erab óbvio, transformando em falta, que Léo Pereira cobrou na mão do goleiro. O time carioca não estava jogando nada. E a partida parava em todo momento, matando o tempo, que nunca é descontado.

Para os argentinos, que faziam uma cera que não era punida, estava ótimo, pois o empate, para eles, seria um excelente resultado. O Maracanã, mudo, não se manifestava, pois o Flamengo não acertava e não empolgava. No fim, apenas cinco minutos a mais, que não supria sequer a demora do VAR ao anular o pênalti. O Rubro-Negro deixou escorrer a chance de sair em vantagem apresentando um futebol da pior qualidade.

Enfim, o gol do Flamengo

A equipe do Rio voltou para a etapa derradeira no mesmo ritmo. Devagar, quase parando. E o Estudiantes adorando. Aos 15, entraram Paquetá e Samuel Lino. Saíram Evertton Araújo e Luiz Araújo. O Flamengo era uma pobreza geral. Mas eis que Muslera, que fazia cera sem parar, sem advertência, foi castigado: deu a bola para Pedro, que tirou Meza do lance e bateu de primeira para dentro: 1 a 0. Aos 23, Emerson Royal recebeu livre e atrasou para o goleiro. Deles. Como é fraco este lateral. Aos 24, Carrascal, livre, chutou em cima de Muslera. Os argentinos passaram a ter pressa. Aos 31, Pedro girou, de meio de bicicleta, mas a bola saiu.

Paquetá melhorou o time. Mas Samuel Lino é um horror. Erra tudo que tenta. Ayrton Lucas também. Desaprendeu. É um jogo nervoso, pois a vantagem é mínima e não garante nada. Mas é fato que o tempo não passava. Quando o árbitro apitou, foi um alívio. Contra o Palmeiras, terá que crescer muito. Outro jogo, outra competição.

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