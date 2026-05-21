Flamengo atinge marca impressionante como mandante em 2026

O Flamengo tornou-se, na última quarta-feira (20/5), o primeiro clube da Série A do Brasileirão a alcançar a marca de R$ 50 milhões em renda bruta de bilheteria em 2026. O valor foi atingido durante a vitória por 1 a 0 sobre o Estudiantes (ARG), quando 49.677 pagaram ingresso para ver o show de Pedro e cia.

Ao todo, a renda contra o time argentino foi de R$ 4.001.694,50, com o time superando a barreira dos R$ 50 milhões. Afinal, o Flamengo já levantou R$ 50.934.505,75 ao longo de 14 jogos, segundo informações do portal “Somos Clubistas”. Dessa forma, o Rubro-Negro angaria média de R$ 3.638.178,98 por partida realizada como mandante.

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Bom salientar, porém, que os números representam apenas a condição citada, o que significa que a renda de jogos como contra o Corinthians, pela final da Supercopa do Brasil, e Fluminense, na decisão do Carioca, não entram na conta. Jogos como visitante, evidentemente, também não fazem parte da soma, apesar de o Fla ter presença 100% até aqui no Brasileirão.

Foram quatro jogos no Cariocão, incluindo vitória contra o Vasco por 1 a 0, na estreia da equipe principal na temporada. Seis partidas valeram pelo Brasileirão, além de duas pela Libertadores e uma pela Copa do Brasil. Por fim, a final da Recopa Sul-Americana (volta), em derrota por 3 a 2 para o Lanús (ARG), totalizando 14 jogos.

Top-5 e cariocas

Em segundo na lista vem o Corinthians, com R$ 39.596.016,18 em 15 jogos. O Cruzeiro (R$ 27.449.709,00), Palmeiras (R$ 27.449.709,00) e o Fluminense (R$ 25.749.454,50) fecham o Top-5. Os rivais cariocas Vasco (R$ 15.004.22,50) e Botafogo (R$ 9.965.385,00) aparecem em 14º e 16º, respectivamente. No fim da lista, em 20º, surge o Red Bull Bragantino, com somente R$ 2.786.470,00, apenas 5% do que o Flamengo já levantou.

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