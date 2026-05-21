Presidente do São Paulo dá respaldo e mostra confiança na diretoria

Harry Massis, presidente do São Paulo, falou nesta quinta-feira sobre a situação de Rui Costa e Rafinha nos bastidores do futebol do clube. Em entrevista ao UOL, o mandatário tricolor deu respaldo para a dupla internamente, mesmo após os resultados ruins recentes e as tomadas de decisões controversas. A troca no comando técnico envolvendo Hernán Crespo e Roger Machado aumentou a desconfiança da torcida em relação ao comportamento da diretoria, mas o presidente destacou que a dupla está prestigiada.

“Rui e Rafinha entendem o que é trabalhar no São Paulo, sabem das dificuldades atuais do clube e trabalhamos diuturnamente para mudar essa situação. Enquanto estivermos alinhados com o Departamento de Futebol e convictos do projeto em que temos trabalhado, Rui Costa e Rafinha estarão conosco. Sabemos da necessidade de voltar a jogar a Libertadores na próxima temporada e iremos trabalhar para isso”, declarou o mandatário tricolor.

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A recente eliminação para o Juventude pela 5ª fase da Copa do Brasil também contribuiu para a instatisfação dos torcedores sobre das decisões tomadas pelo departamento de futebol do clube. Para o presidente do São Paulo, o mais importante no momento é continuar dando confiança ao projeto da diretoria, dar mais tempo ao trabalho que está sendo feito e confiar no retorno do técnico Dorival Jr.

“A eliminação precoce na Copa do Brasil é inaceitável e todos nós sabemos disso, temos que ajustar algumas questões internas para retomar o caminho das vitórias. Estamos entusiasmados com a chegada do Dorival, esse é o nosso foco. Temos que retomar o caminho das vitórias, nos reconectar ao torcedor e reconquistar a confiança deles para voltar a ter o Morumbis lotado”, afirma.

Sobre a crise política que o São Paulo enfrenta, Harry Massis admitiu ser um fator que afeta o ambiente do time e que reflete no desempenho dentro de campo.

“O principal problema do São Paulo hoje é a instabilidade política. Por isso estou trabalhando cada vez mais para tentar mudar este cenário. O que não vou aceitar jamais é que coloquem interesses pessoais acima dos da instituição. Ninguém é maior que o São Paulo. Atravessamos um processo de impeachment em janeiro, estamos em um momento instável, mas o São Paulo não pode parar, temos questões urgentes para resolver”, finalizou.

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