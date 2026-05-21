Amuzu quebra silêncio sobre veto do Grêmio à seleção de Gana

O atacante Francis Amuzu voltou a ganhar espaço entre os titulares do Grêmio na vitória por 2 a 0 sobre o Palestino, pela Sul-Americana, e também chamou atenção pelas declarações após a partida. Pela primeira vez, o jogador comentou publicamente a decisão do clube de não liberá-lo para defender a seleção de Gana em amistoso preparatório fora da Data Fifa.

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Convocado pela seleção ganesa para o compromisso contra o México, Amuzu permaneceu em Porto Alegre por determinação do Grêmio, uma vez que o Tricolor Gaúcho não era obrigado a liberar o jogador.

Atacante ganhou espaço com Luís Castro

A direção entendeu que o atacante precisava seguir à disposição de Luís Castro diante da sequência importante de jogos antes da pausa para a Copa do Mundo. Ainda assim, o próprio jogador reconheceu que a convocação poderia abrir portas importantes pensando no Mundial.

“Seria uma grande chance estar lá, mas está tudo bem, sem problema. A direção disse que não era possível ir, eles precisavam de mim, e eu respeito isso. Não tenho mais nada a dizer”, afirmou o atacante após a vitória, na Arena. Apesar da frustração pela ausência, Amuzu demonstrou alinhamento com a decisão tomada pelo departamento de futebol gremista.

Nas últimas semanas, Francis Amuzu passou a receber mais oportunidades entre os titulares do Grêmio. O atacante vem sendo utilizado aberto pelos lados do campo, principalmente em jogos na Arena, cenário em que Luís Castro busca uma equipe mais agressiva e intensa ofensivamente. Contra o Palestino, o jogador participou ativamente das jogadas de velocidade e ajudou na movimentação do ataque.

“Neste momento não estou pensando na Copa do Mundo, estou focado no Grêmio. Tem três jogos pela frente, vamos ver o que acontecerá, estou focado em atuar nas partidas restantes”, acrescentou o atacante.

Grêmio prioriza momento da temporada

A tendência é que o atacante siga recebendo sequência nas próximas partidas antes da parada para a Copa do Mundo. O clube considera o período decisivo para consolidar recuperação tanto no Brasileirão quanto na Sul-Americana. Dessa maneira, Luís Castro pretende manter a base considerada ideal disponível nas próximas semanas.

Por outro lado, a decisão de vetar Amuzu da seleção de Gana reforça a prioridade estabelecida pelo Grêmio para este momento da temporada. O clube entende que precisa somar pontos importantes antes da pausa do calendário e vê o atacante como peça relevante dentro da rotação ofensiva. O cenário ficou ainda mais evidente após as recentes boas atuações do jogador.

Com maior confiança da comissão técnica e sequência entre os titulares, Amuzu tenta aproveitar o momento para consolidar espaço definitivo no elenco gremista. Enquanto isso, o jogador segue alimentando o sonho de disputar a Copa do Mundo por Gana.

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