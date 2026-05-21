Lateral do Botafogo, Vitinho entra na mira de clube russo

Vitinho, lateral-direito do Botafogo, passou a ser prioridade do Zenit na próxima janela de transferências do futebol internacional. A informação é da emissora “ESPN”. Caso acerte com os russos, o defensor reencontraria Luiz Henrique, protagonista nos títulos da Libertadores e do Brasileirão, ambos de 2024, pelo Mais Tradicional. O Pantera, aliás, acabou de sagrar-se campeão nacional por lá.

O Zenit voltou as atenções para Vitinho, pois encontrou dificuldades na negociação com Matheuzinho, do Corinthians. Apesar do interesse e das sondagens, até o momento, no entanto, não há uma oferta oficial dos russos pelo lateral-direito sobre a mesa do Botafogo.

Palmeiras e Cruzeiro também olham para o lateral, mas a prioridade dos cariocas é o mercado internacional. Por isso, o Botafogo aguarda uma proposta mais vantajosa.

Vitinho chegou ao Botafogo na segunda metade de 2024 para o lugar de Suárez, lateral-direito uruguaio que trocou dois títulos relevantes para jogar pelo Peñarol. No Glorioso, o camisa 2 chegou à Seleção Brasileira e figurou na pré-lista para a Copa do Mundo deste ano. Ele, no entanto, não apareceu na relação final de 26 nomes.

Em crise financeira, punido pela Fifa com mais de um transfer ban e com um pedido de recuperação judicial protocolado, o Botafogo perderá jogadores nos próximos dias. Barboza está de saída para o Palmeiras. Danilo “não tem mais cabeça” para entrar em campo pelo time alvinegro para não exceder o limite de partidas no Brasileirão, caso se mude para o Flamengo ou para o Verdão. Montoro é outro que deve sofrer assédio.

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