Santos prepara limpa no elenco após reunião da diretoria

O Santos prepara uma reformulação importante no elenco para a sequência da temporada. A diretoria trabalha com a possibilidade de pelo menos quatro saídas nas próximas semanas, buscando aliviar a folha salarial e abrir espaço para novas contratações. Jogadores com salários elevados e pouca utilização aparecem entre os principais candidatos a deixar a Vila Belmiro.

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Entre os nomes mais cotados para saída estão Mayke, Zé Rafael, Zé Ivaldo e Tomás Rincón. O entendimento nos bastidores é de que o elenco precisa passar por ajustes financeiros e técnicos para ganhar competitividade no segundo semestre. Enquanto isso, o departamento de futebol também monitora o mercado em busca de atletas para a equipe comandada pelo técnico Cuca.

Diretoria debate mudanças após empate

Após o empate contra o San Lorenzo, pela Sul-Americana, dirigentes santistas participaram de uma reunião para discutir o cenário atual do clube. A avaliação interna aponta necessidade urgente de reforços, principalmente para setores considerados carentes dentro do elenco.

Apesar disso, o Santos enfrenta limitações financeiras importantes no mercado. O orçamento apertado obriga a diretoria a priorizar saídas antes de avançar em negociações mais pesadas. Por isso, reduzir a folha salarial virou objetivo imediato nos bastidores da Vila Belmiro. Em alguns casos, inclusive, o clube avalia liberar atletas considerados fora dos planos da comissão técnica.

Rony também entrou recentemente no radar de movimentações do mercado. O atacante recebeu sondagem do Athletico-PR, embora as conversas não tenham avançado até o momento. Mesmo assim, ele segue nos planos de Cuca para a sequência da temporada. O treinador considera o jogador importante dentro das opções ofensivas disponíveis atualmente.

Pressão aumenta por resultados imediatos

O Santos encara uma sequência decisiva nos próximos dias e tenta reorganizar o ambiente antes da pausa para a Copa do Mundo. O Peixe volta a campo contra o Grêmio, pelo Brasileirão, e depois encara o Deportivo Cuenca pela Sul-Americana. Na sequência, recebe o Vitória, na Vila Belmiro, em mais um compromisso importante pelo campeonato nacional.

Dentro do clube, existe a percepção de que mudanças serão necessárias para evitar maiores dificuldades ao longo da temporada. Por isso, a diretoria trabalha nos bastidores para acelerar definições envolvendo permanências, saídas e possíveis reforços antes da próxima janela de transferências.

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