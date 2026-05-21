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Jogada10
Vini Jr curte foto de Virginia e reacende rumores sobre reconciliação
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Jogada10
Publicado às 15h21 de 21/05/2026
Vini Jr curte foto de Virginia e reacende rumores sobre reconciliação -
Jogada10
Vini Jr e Virginia Fonseca voltaram a movimentar as redes sociais dias depois do término
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