Dória se pronuncia sobre rescisão com o São Paulo: “Algumas coisas vão além do futebol”

Dória utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (21) para falar sobre a rescisão de contrato com o São Paulo. O zagueiro alegou questões pessoais para pedir para romper o seu compromisso com o Tricolor.

“Algumas coisas vão além do futebol. Hoje encerro meu ciclo no São Paulo. Foi uma decisão muito pessoal, tomada junto da minha família. Preciso de um tempo para cuidar de questões pessoais. Minha gratidão ao clube pelo suporte e compreensão. Desejo muito sucesso ao São Paulo”.

O defensor reuniu-se com a diretoria e pediu a rescisão por conta de ameaças de torcedores e de um grave problema de saúde em sua família. Aliás, os ataques teriam se intensificado após falhas do defensor na derrota para o Fluminense, pelo Brasileirão, e no empate diante do Millonarios, pela Copa Sul-Americana.

Assim, com a rescisão do vínculo contratual, Dória receberá somente valores proporcionais ao período que já cumpriu atuando pelo São Paulo. O defensor foi anunciado no início desta temporada e possuía compromisso até dezembro de 2027.

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Nas últimas semanas, ganhou espaço na equipe por conta dos problemas defensivos do elenco. Especialmente após o afastamento de Arboleda por indisciplina e a lesão de Rafael Toloi. Titular com Roger Machado, ele também começou jogando na reestreia de Dorival Júnior.

Contudo, no duelo contra o Fluminense, no Maracanã, um passe errado do zagueiro originou o gol da vitória da equipe carioca. Já na partida diante do Millonarios, no Morumbis, pela Copa Sul-Americana, errou um corte em um lance que terminou no gol de empate do time colombiano. Aliás, minutos depois, fez um pênalti que acabou desperdiçado por Contreras.

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