Internacional garante pagamentos em dia, e admite pressão no caixa

Apesar das dificuldades financeiras ao longo da temporada, o Internacional segue mantendo salários e direitos de imagem em dia com o elenco profissional. A garantia foi dada pelo vice-presidente Victor Grunberg, que admitiu problemas no fluxo de caixa, mas reforçou o compromisso da direção em priorizar os pagamentos aos atletas e funcionários do clube.

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Segundo o dirigente, o Colorado precisou renegociar valores pendentes da temporada passada, especialmente relacionados a premiações e direitos de imagem acumulados. O acordo firmado com os jogadores prevê parcelamentos ao longo de 2026. Ainda assim, a diretoria garante que os vencimentos atuais estão regularizados. O cenário financeiro, porém, segue exigindo atenção dentro do Beira-Rio, principalmente pela dificuldade em fechar um novo patrocinador máster.

Direção admite necessidade de novas receitas

Victor Grunberg reconheceu que o Internacional ainda busca soluções estruturais para equilibrar as contas do clube. O dirigente destacou que o Colorado conseguiu reduzir parte do endividamento recentemente, embora considere o avanço insuficiente diante das necessidades atuais. Enquanto isso, a direção segue monitorando alternativas para fortalecer o caixa no segundo semestre da temporada.

“Não escondemos a dificuldade de fluxo de caixa. Tivemos redução do endividamento no último ano em R$ 40 milhões, e sabemos que isso é pouco. O clube precisa de uma medida estruturante”, afirmou o vice-presidente colorado. O dirigente também ressaltou que manter salários e obrigações em dia continua sendo prioridade absoluta da administração.

Além disso, o Inter trabalha com a expectativa de arrecadar cerca de R$ 200 milhões em negociações de atletas ao longo do exercício de 2026. Apesar da meta considerada elevada, o clube ainda não recebeu propostas oficiais por jogadores do elenco principal. Mesmo assim, a diretoria entende que futuras vendas seguem sendo fundamentais para equilibrar as finanças do departamento de futebol.

Paralelamente ao cenário financeiro delicado, o Internacional continua atento ao mercado em busca de reforços. A direção pretende contratar ao menos um zagueiro e um atacante para qualificar o elenco comandado por Paulo Pezzolano. O entendimento interno é de que o grupo precisa de mais profundidade para suportar a sequência da temporada.

“É nosso interesse trazer algumas peças para reforçar o elenco. No perfil que trouxemos no início do ano, atletas que possam entrar, dar resposta e acrescentar no elenco”, explicou Grunberg.

Até aqui, o Colorado anunciou seis reforços em 2026 e mantém o planejamento de seguir ativo na próxima janela de transferências.

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