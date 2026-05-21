“Vamos conversar no momento certo”, diz Telles sobre renovação com o Botafogo

Um dos ícones do memorável 2024, o lateral-esquerdo Telles tem contrato com o Botafogo expirando ao fim desta temporada, em dezembro. Ou seja, em breve, a partir de julho, pode assinar um pré-contrato com outro clube e sair sem custos. Após a vitória sobre o Independiente Petrolero (BOL) por 3 a 0, em Assunção, pelo Grupo E da Copa Sul-Americana, o defensor, enfim, falou sobre o assunto. O mistério, entretanto, seguirá no ar nos próximos capítulos.

“Falarei sobre este assunto na hora certa. Até porque ainda não conversei com o Botafogo. Tudo tem seu tempo. Não quero que ninguém fale por mim agora. Estou focado nos jogos, nas competições e no clube. Só no fim do ano vamos tratar deste tema”, colocou Telles, em entrevista ao canal “Arena Alvinegra”.

Com passagens pela Seleção Brasileira e por grandes ligas europeias, Telles chegou ao Botafogo na metade de 2024. Na final da Copa Libertadores contra o Mineiro, aliás, ele marcou um dos gols no 3 a 1. No mesmo ano, também sagrou-se campeão brasileiro pelo Mais Tradicional.

Em crise financeira, punido pela Fifa com mais de um transfer ban e com um pedido de recuperação judicial protocolado, o Botafogo perderá jogadores nos próximos dias. Barboza está de saída para o Palmeiras. Danilo “não tem mais cabeça” para entrar em campo pelo time alvinegro para não exceder o limite de partidas no Brasileirão, caso se mude para o Flamengo ou para o Verdão. Montoro é outro que deve sofrer assédio, assim como o atacante Martins.

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